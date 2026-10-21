V Tatrách zemřel Čech Ladislav: Tělo našli pod vrcholem hory

V Tatrách zemřel český turista.
V Tatrách zemřel český turista.
V Tatrách zemřel Čech Jaroslav.
Pátrání trvalo několik dní.
V Tatrách zemřel český turista.
Aktualizováno -
21. října 2026
16:19
Autor: ČTK, Martin Lisičan - 
21. října 2026
16:07

Horští záchranáři ve středu našli v Nízkých Tatrách na Slovensku tělo 73letého českého turisty. Muž byl nezvěstný od minulého týdne. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS).

Žádost o pomoc při pátrání po Čechovi dostala HZS už 13. října. Hledání však bylo neúspěšné a nepomohla ani pomoc policie při snaze zjistit polohu mobilního telefonu nezvěstného.

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V Tatrách zemřel český turista.
Zdroj: Horská záchranná služba

Do terénu pak vyrazili další horští záchranáři a operátoři dronů. Tělo nezvěstného Čecha Ladislava se nakonec podařilo najít ve srázech pod vrcholem hory Poľana. Ta leží na hlavním hřebenu Nízkých Tater a zhruba 90 minut chůze od horní stanice lanovek u hory Chopok.

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V červenci a v srpnu, kdy v době letních školních prázdnin míří do slovenských hor velký počet turistů, pomáhala HZS podle starších údajů zejména Slovákům a Polákům. Češi byli v tomto žebříčku na třetím místě.

Například v nejvyšším slovenském pohoří Vysoké Tatry zemřelo v obou letních měsících dohromady osm lidí, všichni byli občané Polska.

V Tatrách zemřel český turista.
V Tatrách zemřel český turista.
V Tatrách zemřel Čech Jaroslav.
Pátrání trvalo několik dní.
V Tatrách zemřel český turista.

Témata:
SlovenskoTatryNízké TatryPolskoChopokPoľanaHorská záchranná služba
Martin Lisičan
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