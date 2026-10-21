V Tatrách zemřel Čech Ladislav: Tělo našli pod vrcholem hory
Horští záchranáři ve středu našli v Nízkých Tatrách na Slovensku tělo 73letého českého turisty. Muž byl nezvěstný od minulého týdne. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS).
Žádost o pomoc při pátrání po Čechovi dostala HZS už 13. října. Hledání však bylo neúspěšné a nepomohla ani pomoc policie při snaze zjistit polohu mobilního telefonu nezvěstného.
Do terénu pak vyrazili další horští záchranáři a operátoři dronů. Tělo nezvěstného Čecha Ladislava se nakonec podařilo najít ve srázech pod vrcholem hory Poľana. Ta leží na hlavním hřebenu Nízkých Tater a zhruba 90 minut chůze od horní stanice lanovek u hory Chopok.
V červenci a v srpnu, kdy v době letních školních prázdnin míří do slovenských hor velký počet turistů, pomáhala HZS podle starších údajů zejména Slovákům a Polákům. Češi byli v tomto žebříčku na třetím místě.
Například v nejvyšším slovenském pohoří Vysoké Tatry zemřelo v obou letních měsících dohromady osm lidí, všichni byli občané Polska.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.