Mladík se zřítil z Bradavice: Před smrtí poslal fotku rodině
Mladý turista z Polska si chtěl užít výhled do tatranské krajiny. Dolů se však už nevrátil. Stihl ještě rodině poslat fotografii z vrcholu Bradavice a beze stopy zmizel. Náročné pátrání v husté mlze skončilo tragicky. Záchranáři muže našli ve žlebu po fatálním pádu.
Letní turistická sezóna v Tatrách má první oběť. O nevyzpytatelnosti slovenských hor se přesvědčil mladík (†22) z Polska, který se vydal sám na túru na vrchol Bradavice. Stihl ještě poslat rodině fotografii a sdílet video na sociální sítě. Poté se po něm slehla zem. Jeho blízcí začali mít nejhorší obavy.
Pátrání komplikovala mlha
Do rozsáhlého pátrání se zapojili horští záchranáři, policisté i speciální drony s vyhledávací technikou. Situaci komplikovala hustá mlha, která zahalila horské štíty. Záchranáři mezitím našli turistovo auto na parkovišti v Tatranské Polianke. Telefon nezvěstného navíc stále vyzváněl, což ještě umocňovalo domněnku, že se stalo něco zlého.
Naděje na šťastný konec vyhasla následující ráno. „V ranních hodinách následujícího dne našli horští záchranáři pohřešovaného v Kvetnicově žlebu,“ informuje horská služba na webu. Podle prvotních informací se mladíkovi stal osudným pád dlouhý kolem 300 metrů, při kterém utrpěl smrtelná zranění. Jeho ostatky následně transportoval vrtulník do Starého Smokovce.
To na se re 🙄