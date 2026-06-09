Mladík se zřítil z Bradavice: Před smrtí poslal fotku rodině

Do rozsáhlého pátrání se zapojili horští záchranáři, policisté i speciální drony s vyhledávací technikou.
Do rozsáhlého pátrání se zapojili horští záchranáři, policisté i speciální drony s vyhledávací technikou.
Do rozsáhlého pátrání se zapojili horští záchranáři, policisté i speciální drony s vyhledávací technikou.
Do rozsáhlého pátrání se zapojili horští záchranáři, policisté i speciální drony s vyhledávací technikou.
Do rozsáhlého pátrání se zapojili horští záchranáři, policisté i speciální drony s vyhledávací technikou.
Autor: Andrea Vídeňská - 
9. června 2026
09:40

Mladý turista z Polska si chtěl užít výhled do tatranské krajiny. Dolů se však už nevrátil. Stihl ještě rodině poslat fotografii z vrcholu Bradavice a beze stopy zmizel. Náročné pátrání v husté mlze skončilo tragicky. Záchranáři muže našli ve žlebu po fatálním pádu.

Letní turistická sezóna v Tatrách má první oběť. O nevyzpytatelnosti slovenských hor se přesvědčil mladík (†22) z Polska, který se vydal sám na túru na vrchol Bradavice. Stihl ještě poslat rodině fotografii a sdílet video na sociální sítě. Poté se po něm slehla zem. Jeho blízcí začali mít nejhorší obavy.

Pátrání komplikovala mlha

Do rozsáhlého pátrání se zapojili horští záchranáři, policisté i speciální drony s vyhledávací technikou. Situaci komplikovala hustá mlha, která zahalila horské štíty. Záchranáři mezitím našli turistovo auto na parkovišti v Tatranské Polianke. Telefon nezvěstného navíc stále vyzváněl, což ještě umocňovalo domněnku, že se stalo něco zlého.

Naděje na šťastný konec vyhasla následující ráno. „V ranních hodinách následujícího dne našli horští záchranáři pohřešovaného v Kvetnicově žlebu,“ informuje horská služba na webu. Podle prvotních informací se mladíkovi stal osudným pád dlouhý kolem 300 metrů, při kterém utrpěl smrtelná zranění. Jeho ostatky následně transportoval vrtulník do Starého Smokovce. 

Do rozsáhlého pátrání se zapojili horští záchranáři, policisté i speciální drony s vyhledávací technikou.
Do rozsáhlého pátrání se zapojili horští záchranáři, policisté i speciální drony s vyhledávací technikou.
Do rozsáhlého pátrání se zapojili horští záchranáři, policisté i speciální drony s vyhledávací technikou.
Do rozsáhlého pátrání se zapojili horští záchranáři, policisté i speciální drony s vyhledávací technikou.
Do rozsáhlého pátrání se zapojili horští záchranáři, policisté i speciální drony s vyhledávací technikou.

Video  Kvůli počasí se k uvězněné turistce ve Vysokých Tatrách nemohl dostat vrtulník.  - HZS.sk
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Témata:
horypolákturistikamlhaSlovenskodronhorská záchranná službarodinaTatryPolskolétoStarý Smokovecoběť
Andrea Vídeňská
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Rudý bolševik ( 9. června 2026 16:28 )

To na se re 🙄

Zdeněk Vykadil ( 9. června 2026 16:27 )

Tvl. To na*** 🙄

deben Duben ( 9. června 2026 11:22 )

Foto za každé prachy

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