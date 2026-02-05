Hazard v Tatrách: Rodiče vlekli batolata do hor v teniskách
Video z Tater vyvolalo vlnu pobouření. Zachycuje rodiče, jak v zimních podmínkách scházejí z horského terénu v teniskách a s malými dětmi připoutanými v nosičích. Záběry rozpoutaly ostrou debatu o hazardu, odpovědnosti a riziku, které podobné chování představuje především pro děti.
Kamera zachytila rodiče s malými dětmi při sestupu z tatranského vrcholu v podmínkách, které by i zkušenější turisté běžně absolvovali se zimní výbavou. Dospělí neměli mačky ani odpovídající obuv a pohybovali se po kluzkém, místy zledovatělém terénu.
Autoři příspěvku si nebrali servítky a jednání rodičů označili za nepřijatelné. „Vzít batole a 2–3leté dítě do takového terénu, v nevhodných botách a bez maček, není turistika. Je to extrémní riskování života vlastních dětí,“ stojí v textu u videa. Podle stránky už nejde o lásku k horám, ale o selhání zdravého rozumu.
Pod příspěvkem se také okamžitě rozproudila bouřlivá diskuze. Veřejnost se shoduje, že podobné chování překračuje hranici odvahy a mění se ve zbytečný hazard. „Rodiče roku,“ zkonstatoval suše jeden komentář. Další se ptali, zda jde spíš o hloupost, nebo naprostou nezodpovědnost.
Řada reakcí upozornila i na to, že v daném období nelze v Tatrách počítat s bezpečnými podmínkami. Někteří diskutující ironicky připomínají, že sníh a kluzký povrch nejsou v zimě ničím výjimečným. Jiní otevřeně kritizují samotný fakt, že dospělí vyrazili do hor v městských teniskách.
Zkušenosti horských záchranářů přitom dlouhodobě ukazují, že podcenění výstroje v zimních horách patří k nejčastějším příčinám zásahů. Kluzký terén, rychlé změny počasí a únava výrazně zvyšují riziko pádu, a to i na trasách, jež v létě nepůsobí nebezpečně. Odborníci opakovaně upozorňují, že správná zimní výbava není formalita. Pevná vysoká obuv, turistické mačky, hůlky a vhodné oblečení mohou rozhodovat o tom, zda se výlet změní v boj o život. V případě malých dětí je pak odpovědnost dospělých zásadní.
Děckám se to přeci líbi, ne?