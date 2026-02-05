Hazard v Tatrách: Rodiče vlekli batolata do hor v teniskách

Rodiče vzali malé děti do zimních hor bez výbavy.
Rodiče vzali malé děti do zimních hor bez výbavy.
Rodiče vzali malé děti do zimních hor bez výbavy.
Rodiče vzali malé děti do zimních hor bez výbavy.
Rodiče vzali malé děti do zimních hor bez výbavy.
5. února 2026
10:24

Video z Tater vyvolalo vlnu pobouření. Zachycuje rodiče, jak v zimních podmínkách scházejí z horského terénu v teniskách a s malými dětmi připoutanými v nosičích. Záběry rozpoutaly ostrou debatu o hazardu, odpovědnosti a riziku, které podobné chování představuje především pro děti.

Kamera zachytila rodiče s malými dětmi při sestupu z tatranského vrcholu v podmínkách, které by i zkušenější turisté běžně absolvovali se zimní výbavou. Dospělí neměli mačky ani odpovídající obuv a pohybovali se po kluzkém, místy zledovatělém terénu.

Autoři příspěvku si nebrali servítky a jednání rodičů označili za nepřijatelné. „Vzít batole a 2–3leté dítě do takového terénu, v nevhodných botách a bez maček, není turistika. Je to extrémní riskování života vlastních dětí,“ stojí v textu u videa. Podle stránky už nejde o lásku k horám, ale o selhání zdravého rozumu.

Pod příspěvkem se také okamžitě rozproudila bouřlivá diskuze. Veřejnost se shoduje, že podobné chování překračuje hranici odvahy a mění se ve zbytečný hazard. „Rodiče roku,“ zkonstatoval suše jeden komentář. Další se ptali, zda jde spíš o hloupost, nebo naprostou nezodpovědnost.

Řada reakcí upozornila i na to, že v daném období nelze v Tatrách počítat s bezpečnými podmínkami. Někteří diskutující ironicky připomínají, že sníh a kluzký povrch nejsou v zimě ničím výjimečným. Jiní otevřeně kritizují samotný fakt, že dospělí vyrazili do hor v městských teniskách.

Zkušenosti horských záchranářů přitom dlouhodobě ukazují, že podcenění výstroje v zimních horách patří k nejčastějším příčinám zásahů. Kluzký terén, rychlé změny počasí a únava výrazně zvyšují riziko pádu, a to i na trasách, jež v létě nepůsobí nebezpečně. Odborníci opakovaně upozorňují, že správná zimní výbava není formalita. Pevná vysoká obuv, turistické mačky, hůlky a vhodné oblečení mohou rozhodovat o tom, zda se výlet změní v boj o život. V případě malých dětí je pak odpovědnost dospělých zásadní.

Rodiče vzali malé děti do zimních hor bez výbavy.
Rodiče vzali malé děti do zimních hor bez výbavy.
Rodiče vzali malé děti do zimních hor bez výbavy.
Rodiče vzali malé děti do zimních hor bez výbavy.
Rodiče vzali malé děti do zimních hor bez výbavy.

Témata:
dětihoryrodičeturistikazimní výbavazdravýtatryrozummačkyTatryzdravíTerénhazardfacebookový profil
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

diskutujici ( 5. února 2026 10:59 )

Děckám se to přeci líbi, ne?

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud