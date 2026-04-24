Polák nepřežil 200 metrů dlouhý pád: Výlet do Tater skončil tragicky
Polský turista nepřežil přibližně 200 metrů dlouhý pád ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Neštěstí se stalo během túry dvojice turistů, která plánovala výstup na jeden ze štítů v tomto slovenském nejvyšším pohoří. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS).
Podle HZS jeden z uvedené dvojice turistů spadl během pohybu po sněhovém poli a při dlouhém pádu utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Poláci plánovali výstup na Ledový štít, což je třetí nejvyšší hora ve slovenské části Tater.
Tragické nehody polských návštěvníků na Slovensku, kteří podobně jako Češi hojně jezdí do slovenských hor, nejsou ojedinělé. Několik Poláků zemřelo na Slovensku loni v létě a v uplynulé zimní turistické sezoně.
