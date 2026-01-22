Lyžař zemřel po nárazu do zábran v Jasné: Jel po uzavřené sjezdovce
Smrtelná nehoda otřásla jedním z největších lyžařských středisek na Slovensku. Mladý Polák narazil v Jasné do zábran na uzavřené, zledovatělé sjezdovce. I přes rychlý zásah horských záchranářů a letecký transport do nemocnice zraněním podlehl.
K neštěstí došlo v úterý 21. ledna odpoledne ve středisku Jasná. Lyžař polské národnosti vyrazil na uzavřenou a silně zledovatělou sjezdovku. Během jízdy však narazil do ochranných zábran a utrpěl velmi vážná mnohočetná zranění.
Jako první byl u zraněného pracovník skipatroly. Když se stav zraněného náhle zhoršil a upadl do bezvědomí, okamžitě zahájil resuscitaci. Na místě poté v oživování pokračovali horští záchranáři. Muže za nepřetržité masáže srdce transportovali na Priehyb, kde ho v kritickém stavu převzala letecká záchranná služba.
Vrtulník pacienta dopravil do nemocnice v Liptovském Mikuláši. Ani tam se však lékařům jeho život zachránit nepodařilo. Horská záchranná služba později vyjádřila rodině a pozůstalým upřímnou soustrast. „I přes maximální úsilí všech zasahujících pacient svým zraněním podlehl,“ uvedli záchranáři v oficiální reakci k tragédii.
Pod příspěvkem horské služby se na sociálních sítích objevily i emotivní reakce lidí s vlastními zkušenostmi z Jasné. Někteří upozorňovali, že už den před nehodou byly kvůli extrémnímu větru a nebezpečným podmínkám uzavřeny i jiné sjezdovky, přesto se našli lyžaři, kteří zákaz nerespektovali.
Jiní připomínali vlastní zkušenosti s jízdou po zavřených tratích mezi sněžnými rolbami a varovali, že podobné chování bývá v zahraničních střediscích tvrdě trestáno. „V Rakousku by vám za to vzali skipas, u nás to nikoho nezajímalo, že tam lyžují,“ stěžují si lidé na sítích.
