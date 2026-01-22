Poplach u Rudého moře: Žralok pár metrů od břehu! Úřady zavřely pláže v Hurghadě
Poklidná dovolená u Rudého moře se v egyptské Hurghada během chvíle změnila v nervózní čekání. V zátoce Makadi Bay se u pobřeží objevil žralok, jehož pohyb zachytili turisté na video. Úřady reagovaly okamžitě a část pláží uzavřely.
Napjaté minuty zažili rekreanti v jižní části Hurghady v úterý 20. ledna. Svědci popsali, že dravec se pohyboval jen několik metrů od břehu, kde se běžně koupají turisté. Zpráva se rychle rozšířila mezi hosty hotelů a na plážích zavládla panika.
Video, které pořídili zahraniční turisté, se krátce nato objevilo na sociálních sítích. Záběry ukazují žraloka, jak se opakovaně přibližuje k mělčině.
Snímky vyvolaly mezi lidmi zmatek a část návštěvníků oblast raději opustila. Podle informací ruského kanálu SHOT přistoupily místní úřady k preventivnímu uzavření pláží u několika hotelových resortů v oblasti Makadi Bay.
Bezpečnostní opatření měla zabránit případnému riziku pro turisty, dokud nebude situace vyhodnocena. Krátce po 14. hodině se k události vyjádřil ředitel chráněného území severních ostrovů Rudého moře Abdallah Abid.
Uvedl, že v této části Hurghady nebyly zaznamenány žádné útoky žraloků a hotely fungují bez omezení. Zároveň zdůraznil, že oblasti, kde by se dravci mohli objevit, sledují hlídky a pohyb ve vodě je monitorován.
Nevím čemu se divíte ? Pokud se v moři objeví predátor, který tam přirozeně patří ?
Ryba či paryby patří do vody a člověk do ... Škoda mluvit? 😕