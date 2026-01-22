Poplach u Rudého moře: Žralok pár metrů od břehu! Úřady zavřely pláže v Hurghadě

Žralok u pláž v Hurghadě způsobil paniku.
Žralok u pláž v Hurghadě způsobil paniku.
Žralok u pláž v Hurghadě způsobil paniku.
Žralok u pláž v Hurghadě způsobil paniku.
Žralok u pláž v Hurghadě způsobil paniku.
Autor: sgr - 
22. ledna 2026
10:40

Poklidná dovolená u Rudého moře se v egyptské Hurghada během chvíle změnila v nervózní čekání. V zátoce Makadi Bay se u pobřeží objevil žralok, jehož pohyb zachytili turisté na video. Úřady reagovaly okamžitě a část pláží uzavřely.

Napjaté minuty zažili rekreanti v jižní části Hurghady v úterý 20. ledna. Svědci popsali, že dravec se pohyboval jen několik metrů od břehu, kde se běžně koupají turisté. Zpráva se rychle rozšířila mezi hosty hotelů a na plážích zavládla panika.

Video, které pořídili zahraniční turisté, se krátce nato objevilo na sociálních sítích. Záběry ukazují žraloka, jak se opakovaně přibližuje k mělčině.

Video  Žralok u pláž v Hurghadě způsobil paniku.  - Sociální sítě
Video se připravuje ...

Snímky vyvolaly mezi lidmi zmatek a část návštěvníků oblast raději opustila. Podle informací ruského kanálu SHOT přistoupily místní úřady k preventivnímu uzavření pláží u několika hotelových resortů v oblasti Makadi Bay.

Bezpečnostní opatření měla zabránit případnému riziku pro turisty, dokud nebude situace vyhodnocena. Krátce po 14. hodině se k události vyjádřil ředitel chráněného území severních ostrovů Rudého moře Abdallah Abid.

Uvedl, že v této části Hurghady nebyly zaznamenány žádné útoky žraloků a hotely fungují bez omezení. Zároveň zdůraznil, že oblasti, kde by se dravci mohli objevit, sledují hlídky a pohyb ve vodě je monitorován.

Žralok u pláž v Hurghadě způsobil paniku.
Žralok u pláž v Hurghadě způsobil paniku.
Žralok u pláž v Hurghadě způsobil paniku.
Žralok u pláž v Hurghadě způsobil paniku.
Žralok u pláž v Hurghadě způsobil paniku.

Témata:
žralokpanikaturistéDRAVECuzavřeníVIDEOplážžralociRudé mořeHurghada
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

otto ze staje Mustang ( 22. ledna 2026 10:52 )

Nevím čemu se divíte ? Pokud se v moři objeví predátor, který tam přirozeně patří ?

Ryba či paryby patří do vody a člověk do ... Škoda mluvit? 😕

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud