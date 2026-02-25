Dva mrtví lyžaři po lavině ve Vysokých Tatrách: Nebezpečí se podle záchranářů zvyšuje!

Autor: ČTK - 
25. února 2026
22:20

Pod lavinou ve Vysokých Tatrách na Slovensku ve středu zahynuli dva polští lyžaři. Informovala o tom letecká záchranná služba, která varovala před zvýšeným rizikem lavin. Nebezpečí pádu lavin se navíc s pokračujícím teplým počasím nadále zvyšuje.

Neštěstí, které nahlásili svědci, se stalo odpoledne v Mengusovské dolině uvedla horská služba. Záchranáři zasahovali v náročném terénu, z vrtulníku se museli spustit pomocí navijáků.

Svědkům se podařilo jednoho z lyžařů vyprostit, ten však nevykazoval žádné známky života, proto začali s oživováním. V resuscitaci následně neúspěšně pokračoval zasahující lékař. Záchranáři mezitím s pomocí lavinového vyhledávače nalezli druhého lyžaře, kterého poté ze sněhu vykopali mrtvého.

Video  Lavina prašanu zaplavila lyžaře v italském středisku Courmayeur.  - X.com
Video se připravuje ...

