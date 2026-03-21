Lavina v Itálii zasáhla skialpinisty: Několik mrtvých

Ilustrační foto: Italské Alpy  (Autor: Reuters/GUGLIELMO MANGIAPANE)
Autor: ČTK - 
21. března 2026
17:29

Lavina na severu Itálie, u hranic s Rakouskem, zabila nejméně dva lidi a pět dalších zranila. Informovala o tom agentura DPA. Italská horská služba uvedla, že lavina u obce Ratsching (italsky Racines) zasáhla zhruba dvě desítky skialpinistů. Nasazeno bylo i několik vrtulníků. Úřady zatím nesdělily žádné podrobnosti o totožnosti zemřelých.

Podle italské horské služby se lavina uvolnila kolem 11:40 ve vysokohorském alpském terénu na 2669 metrů vysoké hoře Hohe Ferse. Neštěstí se odehrálo v nadmořské výšce zhruba 2450 metrů.

Z dvou desítek zasažených lyžařů utrpěla většina jen lehká zranění. Lavina strhla přibližně polovinu z nich. Jeden zraněný musel být s vážnými zraněními letecky transportován do nemocnice.

Několik lyžařů mělo u sebe záchranné vybavení, které výrazně usnadňuje pátrání při lavinových neštěstích. Horská služba nasadila záchranné týmy s více než 60 pomocníky a několik vrtulníků.

Podle horské služby bylo několik nemocnic v okolí uvedeno do stavu pohotovosti, včetně kliniky v rakouském Innsbrucku.

DPA připomíná, že v italských Alpách se tuto zimu stalo mnoho lavinových neštěstí s mrtvými a zraněnými. V evropských pohořích během této zimní sezony od začátku října přišlo kvůli lavinám o život nejméně 125 lidí. Nejvíce z nich připadá právě na Itálii, kde jich bylo zaznamenáno 32. Následují Francie s 31 oběťmi a Rakousko s 29 mrtvými.

Témata:
smrtsníhzáchranaVRTULNÍKRakouskolavinaItálieFrancieAlpyhorská službazranění
