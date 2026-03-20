Řidička v České Lípě se zasekla na přejezdu: Tragédii zabránil strojvedoucí
Ve čtvrtek po poledni došlo málem v České Lípě k závažné nehodě. Řidička se v autě zasekla na železničním přejezdu, zpanikařila a pokusila se ze situace vycouvat. Tragédii zabránily jen rychlé reflexy strojvedoucího, který stihl včas zastavit.
Žena se na přejezd dostala okolo tři čtvrtě na jednu odpoledne. Podle policie ve chvíli, kdy se na přejezd dostala, už blikala výstražná světla. Řidička si jich však zřejmě nevšimla, a dostala se tak do situace, že se kolem ní na kolejích zavřely závory.
To ji pochopitelně vyděsilo a v panice se snažila z místa co nejrychleji vycouvat. Vlak se však rychle blížil a času mnoho nezbývalo. Do potenciálně fatální nehody zbývaly pouhé okamžiky.
Strojvedoucí vlakového spoje však naštěstí zachoval chladnou hlavu a díky tomu se děsivý incident obešel bez zranění. I díky nízké rychlosti vlaku se mu kolos podařilo včas ubrzdit. „Vlak směřoval z hlavního nádraží na Nový Bor a převážel 25 lidí,“ upřesnili policisté.
Celkové škody ženina hazardního chování tak zahrnují jen poškrábané auto a jednu přeraženou závoru. „Jisté je, že řidička měla víc štěstí než rozumu, za což může poděkovat nejen svým andělům strážným, ale i panu strojvedoucímu,“ napsali policisté. Uzavřeli však s tím, že ne každý má takové štěstí a rozhodně se nevyplatí na něj na silnicích spoléhat.
