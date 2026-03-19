Zmizeli beze stopy: Domnělého vraha i zloděje století hledají už desítky let!

    Zloděj století a další hledaní na Českolipsku
    Jan Jarolímek zavraždil dva mladé muže
    František Procházka
    Uprchlý lupič František Procházka jen pár hodin po krádeži na německé dálnici předtím, než se po něm slehla zem. Nedal si pozor, překročil povolenou rychlost - ve 3:40 ráno jel rychlostí 74 km/h
    Na Českolipsku zůstávají desítky nevyřešených případů. Někteří lidé zmizeli bez vysvětlení, jiní roky unikají spravedlnosti. Přinášíme přehled jmen, jenž stále figurují v policejních databázích.

  • 1.Jan Jarolímek

    Jan Jarolímek patří k nejznámějším jménům mezi dlouhodobě hledanými. Je spojován s dvojnásobnou vraždou z roku 1994 a podle starších informací vystupoval i pod jménem Jan Krbeček. Policie po něm pátrá už desítky let. Jarolímek zastřelil dva mladé muže samonabíjecí pistolí a jejich těla zakopal. Našla se až po osmi letech. Kromě dvojnásobné vraždy je podezřelý z vydírání a výtržnictví.

    Jeho případ patří k nejtemnějším v regionu. Zmizel a od té doby po něm není ani stopa. I po letech tak zůstává symbolem staré kriminální záhady, jež se nikdy úplně neuzavřela.

    Jan Jarolímek zavraždil dva mladé muže | Policie ČR

     

  • 2.František Procházka

    František Procházka je spojován s takzvanou krádeží století. Z budovy agentury G4S v Praze v prosinci 2007 zmizelo přes 560 milionů korun a podle policie byl právě on hlavním pachatelem. Téhož dne zmizel i on sám a od té doby po něm běží mezinárodní pátrání.

    Jeho osud dál živí dohady, protože vedle otázky, kde skončil, zůstává nevyjasněné i to, kam se poděla většina ukradených peněz.

    František Procházka | David Malík

     

  • 3.Petr Stránský

    Teprve dvacetiletý Petr Stránský zmizel už v červnu 2005. Den předtím se sešel se svým otcem v restauraci v Praze a domluvili se, že další den nastoupí na stavební brigádu. Na tu už ale nikdy nedorazil.

    Právě Praha zůstala i posledním místem, kde ho někdo prokazatelně viděl. Od té chvíle se neobjevila žádná potvrzená stopa, která by vysvětlila, co se s mladíkem stalo. I po dvaceti letech tak zůstává mezi nevyřešenými případy.

    Petr Stránský zmizel v roce 2005 | PČR

     

  • 4.Petr Zdražil

    Petr Zdražil není vedený jako pohřešovaný, ale jako hledaný muž na útěku. Už v roce 2018 se jeho jméno objevilo na seznamu nejhledanějších zločinců zveřejňovaném Europolem. Byl odsouzen za podvody a poškozování finančních zájmů EU, přičemž škoda měla přesáhnout sedm milionů korun.

    Ani po letech se ho nepodařilo dopadnout a jeho jméno zůstává v přehledech hledaných osob.

    Petr Zdražil je hledaný i Europolem | PČR

     

  • 5.Jiří Uxa

    Jiří Uxa patří mezi hledané osoby z Českolipska a jeho jméno se v minulosti objevilo i v pořadu Na stopě. Trestaný byl za podvody a zpronevěru. Podle pořadu měl nabízet cizí nebo zcela fiktivní byty a poškozeným nechávat jen falešné smlouvy. Ani po letech jeho jméno ze seznamu hledaných nezmizelo.

    Jiří Uxa je hledaný za podvody s fiktivními byty. | PČR

  • 6.Josef Nálezný

    Josef Nálezný zmizel 7. července 2023. Podle policie se po polední pauze nevrátil do práce v hotelu Bezděz ve Starých Splavech, kde dělal pomocnou sílu. Na ubytovně po něm zůstaly osobní věci, mobilní telefon, peněženka, úspory i léky na depresi.

    Právě tento detail dělá případ mimořádně znepokojivým. Rodina dlouhodobě věří, že Josef mohl odejít mezi sociálně uzavřenou komunitu nebo skončit v charitativním zařízení, ale žádná potvrzená stopa se dosud neobjevila. Jeho zmizením se zabýval i pořad Na stopě.

    Josef Nálezný mohl mít psychické potíže. | PČR

     

  • 7.Pavel Špaček

    Pavel Špaček patří k nejdéle pohřešovaným z Českolipska. Naposledy byl spatřen 30. července 2013 v Doksech, kde žil. Měl zamířit ke své bývalé manželce do Bezdězu, tam ale nikdy nedorazil. Policie v minulosti zvažovala i možnost, že si mohl chtít ublížit.

    Jeho zmizení oznámil až jeho bratr poté, co se mu dlouho nemohl dovolat a doma ho nezastihl. Od té doby zůstává jeho jméno v policejní databázi pohřešovaných. Případ je o to bolestnější, že se dlouhé roky nepodařilo objevit žádnou stopu.

    Pavel Špaček | PČR

     

  • 8.David Bergman

    David Bergman z České Lípy zmizel na začátku července 2025 za velmi podivných okolností. Naposledy ho viděli kolegové v Mladé Boleslavi, kam přijel svou černou Fabií. Na směnu už ale nenastoupil a zmizel i s autem.

    Nový a velmi temný zvrat přišel letos v březnu. V Drhlenském rybníku u Kněžmostu bylo nalezeno auto patřící právě Bergmanovi a uvnitř mrtvé tělo. Policie tehdy uvedla, že totožnost osoby nebylo možné potvrdit okamžitě a definitivní odpověď měly přinést až soudní pitva a analýza DNA. Cizí zavinění podle dosavadních zjištění vyloučila.

    David zmizel i s autem. | PČR

     

