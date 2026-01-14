Další hrůza po smrti Čecha (†13) v Bad Gasteinu: Turista zemřel u známého vodopádu
Rakouský lyžařský ráj Bad Gastein prožívá špatné dny. Po smrti malého Čecha pod lavinou došlo ve středisku k dalšímu úmrtí. Tentokrát přišel o život sedmapadesátiletý dánský turista, který umrzl u slavného vodopádu Gasteiner Wasserfall.
Muž byl se svými přáteli naposledy v neděli okolo desáté večer. Se skupinou se rozloučil s tím, že se chce ještě projít. Když druhý den jeho známí zjistili, že se nevrátil na ubytování, zalarmovali policii. Avšak ani pátrání s použitím policejní helikoptéry nebylo úspěšné a do akce tak musela nastoupit místní horská služba.
Ta už byla v pátrání úspěšnější. „Dánského občana jsme našli ležet ve sněhu bez známek života nedaleko vodopádu Gasteiner. Bylo to asi okolo druhé odpoledne,“ uvedl podle deníku Bild mluvčí horské služby. Tělo Dána se nacházelo na skále kousek pod nejvyšším bodem vodopádu. Před smrtí utrpěl vážná zranění, což vyšetřovatele dovedlo k závěru, že nejprve spadl. „Pak nejspíš během noci umrzl,“ uzavřeli horští záchranáři. O víkendu v oblasti teploty klesly až na -14°C.
Ředitel místní horské služby Gerhard Kremser upozornil, že poslední víkend byl pro oblast Bad Gasteinu obzvlášť tragický. „Měli jsme laviny, lyžaře mimo sjezdovku, lidi zaseknuté v horském terénu a mnoho dalšího,“ řekl. Upozornil i na případ nezletilého Čecha, který v úterý přišel ve stejné oblasti o život pod lavinou. „Počet a různorodost zásahů ukazují, že situace na horách se může změnit ve vteřině,“ uzavřel.
