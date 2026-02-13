Horor v Alpách: Lyžaře smetla lavina! Několik mrtvých
Při pádu laviny u obce Val d’Isère ve francouzských Alpách dnes zahynuli tři lyžaři. Informovala o tom agentura AFP a místní média. Oběti se pohybovaly mimo sjezdovku v několikačlenné skupině, kterou doprovázeli profesionálové. Riziko dalších lavin zůstává podle místního lyžařského střediska i meteorologů vysoké.
Podle agentury AFP lavina zasáhla šest lidí, regionální server televize France 3 hovoří o pěti. „I přes rychlý zásah záchranářů tři oběti zemřely. Všichni byli vybaveni systémy pro vyhledávání obětí lavin,“ stojí v tiskové zprávě, kterou zveřejnilo lyžařské středisko Val d’Isère.
Lavina se podle specializované jednotky francouzské policie CRS Alpes zřítila přibližně v 11:30. Horská služba pátrání po obětech ukončila krátce před 14:00. Odpoledne pokračují operace, při kterých mají být vyzvednuta těla, doplnil server.
Bouře Nils přinesla ve čtvrtek ve Francii velmi silný vítr a v oblasti Alp také husté sněžení. Meteorologové vyhlásili pro celý čtvrtek v departementu Savoie (Savojsko) nejvyšší červený stupeň lavinového nebezpečí. Některá střediska se proto rozhodla omezit provoz, či dokonce zavřít.
Dnes platí podle meteorologické služby Météo-France druhý nejvyšší stupeň ohrožení lavinami. „Sněhová pokrývka je velmi nestabilní, zejména nad 1800 až 2000 metry nad mořem,“ uvedla. „Laviny mohou být snadno spuštěny lyžařem nebo turistou a mohou s sebou strhnout významné množství sněhu,“ doplnila Météo-France.
