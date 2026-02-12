Bestiální manžel jí roky podával drogy a nechával ji znásilňovat: Pelicotová o pekle napsala knihu!
Případ Francouzky Gisèle Pelicotové, kterou její exmanžel nechával roky omámenou znásilňovat, obletěl celý svět. Bývalý partner Dominique Pelicot jí podával tlumící drogy a ve stavu bezvědomí ji on spolu s celou řadou dalších mužů sexuálně zneužíval. Vše si navíc natáčel. Gisèle nyní o svých příšerných zkušenostech napsala knihu.
Autobiografická kniha Óda na život: Hanba musí změnit strany vychází sedmnáctého února. Do detailu v ní popisuje vše, co se jí během let manželství s Dominiquem stalo. Francouzská média v rámci mediální kampaně zveřejnila několik úryvků předem. Například ten, kde vysvětluje své důvody k požádání o veřejný proces. „Nikdo by jinak nevěděl, co všechno mi provedli. Novináři by ke zločinu nemohli přiřadit jména. Ale hlavně jsem chtěla pomoct ženám, aby si na takové věci nepřišly samy,“ citoval deník Bild jeden z úryvků.
Popsala i hrozivé detaily samotného sexuálního trýznění a moment, kdy se děsivou pravdu dozvěděla. V listopadu 2020 přistihl jejího tehdy ještě manžela pracovník ochranky v supermarketu při focení žen pod sukněmi. V rámci zatčení policisté objevili v jeho telefonu záznamy dlouhých let znásilňování. Gisèle při příchodu na stanici netušila, že se jedná o mnohem víc než o šmírování jiných žen.
Sama se nepoznala
„Ukážu vám fotky a videa, které se vám nebudou líbit. Jste na nich vy,“ řekl jí podle knihy policista. Počet fotek byl neuvěřitelný. Vznikaly totiž během spousty let. Zpětně prý nedokáže uvěřit, že nehybná žena na záznamech pořízených jejím exmanželem je skutečně ona. „Nepoznala jsem nikoho na fotkách. Dokonce ani tu ženu, co tam leží. Její tvář byla ochablá, ústa úplně bez života. Byla jako hadrová panenka,“ popsala pohled na fotografie.
Jak během vyšetřování vyšlo najevo, Dominique Gisèle znásilnil spolu s více než pěti desítkami dalších mužů. „Když mi to na policejní stanici začalo všechno docházet, můj mozek na chvíli přestal fungovat,“ napsala Gisèle. Dominique Pelicot za svůj zrůdný čin dostal dvacet let za mřížemi. Kromě něj udělil francouzský soud v jižním Avignonu trest i všem 51 mužům, kteří se na znásilňování podíleli. Sedmačtyřicet mužů bylo usvědčeno ze znásilnění, dva z pokusu o znásilnění a dva ze sexuálního napadení.