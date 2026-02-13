Ráno odešli do školy, už se nevrátili: Střelkyně zavraždila 12leté děti i učitelku
Po úterním útoku na střední škole v kanadském Tumbler Ridge, kde útočnice zastřelila pět studentů a pedagožku a další lidi zranila, byla zveřejněna identita všech obětí. Rodiče sdílejí zdrcující vzpomínky na děti, které se už domů nevrátí.
Střelba na škole v kanadském městečku Tumbler Ridge otřásla celou zemí. Jesse Van Rootselaarová (†18) vtrhla do budovy střední školy a začala střílet. Pět dětí a jedna učitelka přišly o život, desítky dalších utrpěly zranění. Policie uvedla, že útočnice nakonec zemřela po střelném poranění, jež si způsobila sama.
Královská kanadská jízdní policie potvrdila, že mezi oběťmi je učitelka Shannda Aviugana-Durandová (†39). Krátce po útoku byly v domě nedaleko školy nalezeny také bez známek života dvě další osoby – matka střelkyně Jennifer Strangová (†39) a její nevlastní bratr Emmett Jacobs (†11). Motiv činu vyšetřovatelé stále objasňují. Malé horské městečko na severu Britské Kolumbie se mezitím snaží pochopit, jak se něco takového mohlo stát právě zde.
Malá škola, obrovská bolest
Škola měla méně než 175 žáků, rodiny se navzájem dobře znaly. Zasažena je prakticky celá komunita.
Mezi zavražděné školáky patří Zoey Renee Anne Benoitová (†12). Milovala umění, zpěv a své sourozence. Když se po vyhlášení poplachu rodiče shromažďovali před školou, čekali marně, až jejich dcera vyjde ven. Dvě další děti z rodiny se zachránily. Zoey už ale nepřišla.
Život skončil také pro Ezekiela Schofielda (†13). Jeho dědeček uvedl, že rodina je „zcela zlomená“ a nedokáže pochopit, jak mohlo dojít k tak zbytečné ztrátě tolika mladých životů.
Mezi oběťmi je i Ticaria „Tiki“ Lampertová (†12). Přátelé ji popisují jako laskavou a obětavou dívku. Milovala filmy, smála se nakažlivým smíchem a vždy stavěla rodinu na první místo. Byla jedním z osmi dětí vychovávaných samoživitelkou.
O život přišel také Abel Mwansa Jr. (†12). Jeho otec popsal hrůzu okamžiku, kdy se dozvěděl, že někdo přišel do třídy se zbraní a jeho syn byl mezi zastřelenými. O chlapci mluvil jako o budoucím vědci, protože rád experimentoval a zajímal se o techniku.
Další obětí je Kylie Smithová (12). Její tatínek ji označil za „světlo rodiny“. Milovala kreslení, anime a snila o studiu v Torontu.
Dvě dívky bojují o život
Podle zahraničních médií utrpělo zranění nejméně 25 lidí. Dvě dívenky zůstávají ve vážném stavu. Paige Hoekstraová (12) byla po zásahu letecky transportována do nemocnice ve Vancouveru a podstoupila operaci.
Dramatický boj o život svádí i Maya Gebalová (12). Podle rodiny se snažila zamknout dveře školní knihovny a ochránit spolužáky. Utrpěla střelná poranění hlavy a krku. Lékaři upozornili, že poškození mozku je velmi vážné.
