Utíkal a ohlížel se za sebe: Hvězda reality show zemřela v Thajsku, děsivé záběry před smrtí
Britský účastník reality show a hasič Jordan Wright byl nalezen mrtvý na ostrově Phuket. Tělo objevili v odvodňovacím kanálu nedaleko hotelu. Policie případ vyšetřuje a čeká na výsledky pitvy, okolnosti smrti zatím zůstávají nejasné. Bezpečnostní kamery totiž zachytily jeho poslední chvíle. Na záběrech utíká, působí vyděšeně a opakovaně se ohlíží. Policie nevylučuje, že v případu mohl figurovat někdo další.
Jordan Wright (†33) se poprvé objevil na televizních obrazovkách v roce 2017 v pořadu Ex on the Beach. O rok později se přidal k obsazení populární britské reality show The Only Way Is Essex. Po jedné sérii se ale vrátil ke své původní profesi hasiče. Podle jeho sociálních sítí se do Thajska nedávno přestěhoval. Ještě 6. března sdílel fotografie z pláže a z pobytu na ostrově s popiskem „Jsem doma“.
Na nočních záběrech z hotelového komplexu je vidět, jak se Wright nejprve pohybuje rychlou chůzí, poté se rozběhne a opakovaně se ohlíží přes rameno. Působí neklidně a dezorientovaně.
Co následovalo, zůstává nejasné. Podle dosavadních zjištění měl Wright utíkat přes nerovný terén v okolí hotelu, poté skočit do přibližně třímetrového příkopu a pokračovat směrem k rozestavěnému objektu. Právě tam, v prostoru bez kamer, bylo později nalezeno jeho tělo obličejem dolů v odvodňovacím kanálu.
Hrůzný nález učinil až po dvou dnech pracovník z Myanmaru, a to přibližně 300 metrů od hotelu. Policie nyní analyzuje další kamerové záznamy a snaží se zmapovat pohyb Brita během večera. „Okolnosti vedoucí k úmrtí zůstávají nejasné a nelze vyloučit, že v případu mohly figurovat i další osoby,“ uvedl podle zahraničních médií policejní důstojník Sutthirak Chuthong.
Wright byl ubytovaný v hotelu na Phuketu sám. Podle personálu odcházel večer jako ostatní hosté, nic nevybočovalo až do chvíle, kdy se nevrátil a neodhlásil v plánovaném termínu. V pokoji se nenašly žádné známky násilí a na těle nebyly patrné stopy fyzického napadení. Přesnou příčinu smrti má objasnit pitva.
Na smrt Jordana Wrighta reagovali i jeho bývalí kolegové z reality show. Mluvčí pořadu The Only Way Is Essex uvedl, že všichni z týmu vyjadřují upřímnou soustrast rodině a přátelům. Pod jeho posledním příspěvkem na Instagramu se objevily desítky kondolencí. „Už teď mi chybíš, brácho. Jsem rád, že jsem tě mohl před pár měsíci vidět v Thajsku. Posílám lásku celé tvé rodině,“ napsal herec Liam Blackwell. „Mám totálně zlomené srdce a zármutek se na mě stále valí ve vlnách. Nemůžu ti přestat psát, i když vím, že mi neodpovíš... Mluvili jsme o tom, jaké budou naše pohřby, a smáli jsme se tomu, jak vrásčití a staří budeme. Ale nikdy ne takhle," napsala blízká kamarádka.
