Smrtící drink v Thajsku: Tom zemřel, jeho přítelkyni oživovali

Autor: sgr - 
19. března 2026
12:13

Romantická cesta po Thajsku skončila tragédií. Britský turista Tom Pardhy náhle zemřel po vypití údajně otráveného nápoje. Jeho partnerka Naomi zkolabovala a lékaři ji museli opakovaně oživovat. Rodina je v šoku, zatímco britské i thajské úřady vyšetřují, co se páru stalo.

Promotér, DJ a jogín Tom (†38) s partnerkou Naomi (31) cestovali po Thajsku šest týdnů, když v Bangkoku došlo k nečekané hrůze. Podle informací z médií vypil pár nápoje, do nichž měla být přimíchána neznámá látka. Po jejich vypití se ženě náhle přitížilo, následoval kolaps a rychlý převoz do nemocnice.

Naomi skončila na jednotce intenzivní péče, kde ji lékaři museli zaintubovat. Prodělala otravu a následně i srdeční zástavu. Zdravotníci ji několikrát oživovali, než upadla do kómatu. Toma našli zhruba o 24 hodin později v bezvědomí. Přes veškerou snahu lékařů už mu však nebylo možné pomoci.

„Milovala jsem ho, jako nikoho předtím“

Naomi po probuzení popsala na svém Instagramu vlastní boj o život. „Ráno 6. března v Bangkoku se můj život změnil způsobem, jaký bych si nikdy nedokázala představit,“ uvedla strašnou zkušenost.

Po propuštění z nemocnice pokračuje britská tatérka v léčbě v rehabilitačním centru. Vyrovnává se nejen s fyzickými následky, ale i s psychickým traumatem a ztrátou partnera. „Byl můj nejlepší přítel, můj největší fanoušek, moje skála, můj důvěrník, můj spoluhráč – můj chlap. Milovala jsem ho jako nikdy nikoho předtím a posledních šest týdnů, které jsme spolu strávili, bylo kouzelných. Toho se držím, abych tohle zvládla,“ svěřila se Naomi.

Tom působil v londýnské hudební komunitě a vedl lekce jógy. Přátelé ho popisují jako energického a laskavého člověka. Studio, kde působil, se s ním na sociálních sítích rozloučilo dojemným příspěvkem: „Tom vnášel do každé hodiny, kterou vedl, tolik tepla a energie. Byl to někdo, kdo povzbuzoval všechny kolem sebe, známý svou laskavostí, širokým úsměvem a vždycky tou nejlepší hudbou,“ vzpomínají kolegové. „Všem, kteří s ním trénovali a pracovali po jeho boku, bude hluboce chybět.“

Vyšetřování pokračuje

Britské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že rodině poskytuje pomoc a komunikuje s thajskými úřady. Okolnosti případu, včetně podezření na otrávené nápoje, zůstávají předmětem vyšetřování. Tomova kremace má proběhnout v buddhistickém chrámu v Bangkoku.

Video  V tomto baru zemřelo na otravu metanolem šest lidí.  - Facebook/@Jaidee Bar VV
nika f ( 19. března 2026 12:33 )

Methanol?

