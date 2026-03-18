Mladého muže na Karlovarsku zavalil nakládací stroj: Zemřel
Mladý muž ve středu při práci zemřel po tom, co ho zavalil nakládací stroj. Přes okamžitý zásah záchranářů a hasičů se ho nepodařilo zachránit a muž na místě zemřel.
Při stavebních pracích v Ostrově na Karlovarsku ve středu nakládací stroj zavalil mladého muže. Způsobil mu vícečetná poranění, kterým podlehl. O tragickém pracovním úraze informovali zástupci záchranných složek.
„Po příjezdu našich záchranářů byl pacient v kritickém stavu, kdy došlo k zástavě oběhu,“ uvedla mluvčí krajských záchranářů Simona Kratochvílová. Přes úsilí všech zasahujících se nepodařilo obnovit životní funkce pacienta. „Po několika minutách byla resuscitace ukončena a lékařka na místě konstatovala úmrtí,“ uvedla mluvčí.
Podle mluvčího hasičů Patrika Žižky zasahovaly na místě čtyři jednotky hasičů. „Pomáhali se zajištěním a vyproštěním muže, kterého následně předali do péče záchranné služby,“ uvedl. U mimořádně závažné události zasahovala záchranářská i lékařská posádka a inspektor provozu, dodala Kratochvílová.
