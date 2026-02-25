Oba zaměstnanci pracovali v provozu Třineckých železáren, kde manipulovali s tekutým rozžhaveným kovem. Ten pravděpodobně vystříkl a po reakci s vodou je popálil.
„Muž (30) utrpěl popáleniny až třetího stupně v oblasti hlavy a krku,“ uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.
Záchranáři ho uvedli do umělého spánku, ošetřili mu popálená místa a zahájili infuzní léčbu. Zraněný byl letecky transportován na urgentní příjem ostravské fakultní nemocnice. „V době předání se nalézal ve vážném, ale stabilizovaném stavu,“ dodal Humpl.
Na popáleninové centrum Fakultní nemocnice Ostrava sanitka převezla také druhého pacienta, třiapadesátiletý muž utrpěl popáleniny druhého stupně v obličeji.
