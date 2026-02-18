Nastávající mámu čekalo druhé, tentokrát extrémně rizikové těhotenství. S kvanty možných komplikací. „Když jsem se to vše dozvěděla, byla jsem v šoku. Hrozně jsem se bála,“ přiznala Michaela Karidu.
Žena měla placentu umístěnou přes porodní cesty. Císařský řez byla nutnost a hrozilo při něm masivní krvácení. Jenže kde vzít případně krev? Michaela ji má totiž tak vzácnou, že je jen jediná v republice! republice? „Podstoupila jsem autotransfúzi. Dali mi na sál vlastní krev,“ řekla.
„Modrá“ krev
Jakákoli jiná krev by maminku zabila. „Má v krvi protilátky, které útočí na červené krvinky z jiné krve jako šípy. Nic takového jsem za svou 30letou praxi neviděl,“ řekl Martin Kořístka z krevního centra.
Naštěstí se nachystaná „modrá“ krev nemusela použít. „Stát se mohlo cokoliv, už jsem tu nemusela být já ani syn. Jsem lékařům vděčná, co vše udělali, abych byla v pořádku,“ usmála se Michaela Karidu se zdravým Dušánkem (dnes 4 měs.) v náručí. Vzácné protilátky se jí v krvi vytvořily při prvním těhotenství.
Chystali i filtr na krev
Aby život paní Michaely nevisel u porodu na vlásku, spojily se tři odborné týmy. „Na sále jsme byli my porodníci, zástupci krevního centra a také kardiochirurgie. Připravena byla krev maminky z autotransfuze i přístroj Cell Saver, který umí filtrovat krev, třeba v případě vniknutí plodové vody, což by život rodičky opět ohrozilo,“ řekl šéfporodník ostravské fakultky Richard Špaček.
S krví do mrazáku
Michaela Karidu si po dohodě s ostravskými lékaři nechá svou „modrou“ krev zmrazit v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, kde mají podmínky k uchování krve až na 10 let.
„Je to pro všechny případy. Musím na sebe dávat velký pozor, hlavně při řízení auta. Nemohu si dovolit, aby se mi něco stalo. Moji krev prostě nejde sehnat,“ dodává maminka.
