Černé duby, jak se jim říká, nalezla šest metrů pod zemí u řeky Olše blízko Horní Lomné na Jablunkovsku soukromá firma, když chtěla stavět bioplynovou stanici.„Nadávali jsme, že máme práci navíc, pak jsme zjistili, že jsme objevili poklad,“ sdělil majitel kmenů Marek Noga (41).
Duby teď byly součástí Lesu civilizací, největší výstavy svého druhu v historii v japonské Ósace. Mnohé z nich už zdobí například Královské botanické zahrady v Londýně, významná muzea ve Vídni a v Paříži nebo paláce šejků. Cenu, za kterou se vzácné dřeviny prodávají, firma nezveřejňuje.
Bylo by z nich uhlí
„Pro mě je získání tohoto exponátu unikátním zakončením pracovní kariéry,“ řekla pyšně šéfka třineckého muzea Eva Zamarská, když kmen jménem Eridanus podle souhvězdí, připravovala na slavnostní odhalení. Právě duby jsou spjaty s počátkem Třineckých železáren. Dřevo z Jablunkovska tehdy sloužilo jako palivo pro vysoké pece.
Nejpravděpodobnější teorie vzniku černých dubů počítá s přirozenou erozí. Při podemílání břehů při povodních se stromy prostě do řeky vyvrátily. Pak je pokryly sedimenty a uzavřely přístup vzduchu i mikroorganismů. „Černé jsou proto, že u nich začala karbonizace. Kdyby tam ležely další miliony let, stalo by se z nich uhlí,“ vysvětlil Noga.
Šplhající Japonec
Kmeny černých dubů patří k nejvzácnějším dřevěným materiálům, které se dnes na planetě nacházejí. Podle Marka Nogy měly obří úspěch právě na výstavě v japonské Ósace, kde jich vystavil 133. „Návštěvnost byla přes 50 tisíc lidí denně,“ pochlubil se s tím, že malá česká firma tak překonala v návštěvnosti světové giganty.
Obrovské sledovanosti, překonávající čísla slavných celebrit, dosáhl Les civilizací z černých kmenů i na sociálních sítích. „Může za to Japonec, který v expozici na jeden vyšplhal, a točil se na video. Lajkovalo ho přes 40 milionů lidí. Pak jsme však museli zabezpečit uličky, aby se to neopakovalo,“ dodal Noga.
VIDEO: Pavel na Expo 2025 v Ósace: Japonská princezna i nadšené focení s českým týmem.
Pavel na Expo 2025 v Ósace: Japonská princezna i nadšené focení s českým týmem Blesk: Daniel Kraus