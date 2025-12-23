Ze Svaté země unikát přivezl dvorní lékař císařovny Sisi a novojičínský rodák dr. August Bielka (1828 až 1909) v roce 1869, když se s rakouským císařem Františkem Josefem I. zúčastnil otevření Suezského průplavu.
„Otevření bylo naplánováno na 17. listopadu. Císař odjel do Orientu ale bez císařovny Sisi. Nechtěla se setkat s francouzskou císařovnou Eugenií, a to kvůli konkurenci, kdo je nejkrásnější ženou Evropy,“ řekl novojičínský historik Radek Polách.
Sestou do Suezu
Cestou se stavil císař, jako první evropský panovník po ukončení Křížových výprav, ve Svaté zemi u hrobu Ježíše Krista v Jeruzalému. „Právě tady získal jeho společník Dr. Bielka monstranci, již po letech daroval muzeu v Novém Jičíně. Dlouho ležela zapomenuta v depozitáři,“ říká Radek Polách.
Monstrance je vysoká 15 cm, chybí jí spodní dílek a v jejím středu se nachází prosklená schránka. „V ní jsou dvě třísky ve tvaru kříže, které údajně pochází z tzv. Pravého kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus,“ uvedl odborník.
Pod křížem je na monstranci nápis S. Crucis - svatý kříž. Celá schránka je zapečetěna červeným voskem s otiskem pečeti jeruzalémského kanovníka, který je stvrzením její pravosti. Dr. Bielka ji později daroval do Městského muzea v Novém Jičíně.
Dva rodáci
Účastníky otevírání Suezského průplavu byli hned dva novojičínští rodáci - kromě Dr. Augusta Bielka von Karltreu ještě Eduard Orel. „Orel byl polárník, člen expedice, která objevila souostroví Země Františka Josefa v Severním ledovém oceánu,“ říká historik.
Bielka ohledával Sisi
Dr. August Bielka byl osobním císařským lékařem Františka Josefa I. Byl také ohledavač mrtvých těl šlechty, panovníků i císařovny Alžběty známé jako Sisi. Její tělo ohledával poté, kdy ji v roce 1898 zavraždil pilníkem italský anarchista v Ženevě.
Zavedl lékařskou pohotovost
August Bielka stál také u zrodu nepřetržité lékařské pohotovosti. „Když jej jako lékaře v noci tahala šlechta z postele, a požadovala vyšetření či léky, přerůstala mu služba přes hlavu, a založil v Hofburgu ve Vídni nepřetržitou lékařskou službu zajišťovanou kolegy, aby se konečně vyspal,“ říká Radek Polách.
