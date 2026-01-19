Pamatuje si pouze to, že vyšel s manželkou dvě patra do zubní kliniky Adonai Dental, usadil se pohodlně do křesla a otevřel ústa. „Při zákroku najednou začalo všechno mizet v mlze, pak už nevím vůbec nic,“ uvedl bývalý zootechnik ke kolapsu, který ho stihl před 14 dny.
Víc toho ví zubní lékař Oliver Sůra, jenž okamžitě zahájil první pomoc. „Když pacient během ošetření zubního kanálku začal lapat po dechu a upadnul do bezvědomí, zjistili jsme, že je jeho stav závažný a začali s resuscitací,“ říká lékař.
Pak přispěchali záchranáři a speciální tým ECMO. Tým napojil Jaromíra Bardoně během 12 minut na mimotělní oběh, bez jeho intervence nebyl živý ani psychicky vitální. Byl to první akce ECMO týmu FN Ostrava v terénu. „Že jsem přežil infarkt, mi řekli až na operačním sále,“ vzpomíná pacient.
Jaromír Bardoň (69, vlevo) se zubařem, který mu včas přivolal pomoc a zachránil mu život po prodělaném infarktu. (19. leden 2026) Karel Janeček
Pálení přechodil
„Trošku mě pálívalo na hrudi už pár týdnů před návštěvou zubaře, ale stačilo zpomalit v chůzi a přešlo to. Nevěděl jsem, že se tak hlásí infarkt,“ vzpomínal Jaromír v ostravské nemocnici, kde se zotavuje.
„Přežil jsem vlastní smrt. Co je skvělé, že jsem od kolapsu dva týdny nevzal do úst cigaretu. Jsem ještě sice pacientem kardiovaskulárního oddělení, ale už se cítím zdravý. Kdyby kolaps přišel o den dříve a někde v lese, bylo by po mně,“ podotkl Jaromír Bardoň.