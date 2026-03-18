Srazil dítě a zmizel: Policie pátrá po bezohledném řidiči Audi

Autor: avi - 
18. března 2026
12:50

Na přechodu v Třinci srazil nezletilé dítě bezohledný řidič Audi. Na chvíli sice zastavil a vystoupil, ale místo pomoci nasedl zpět do auta a zmizel navždy. Policie pátrá po svědcích, kteří by mohli poskytnout vodítko k samotnému viníkovi.

Ve čtvrtek 12. března 2026 kolem půl třetí odpoledne se v Třinci–Oldřichovicích odehrála děsivá nehoda. Na přechodu pro chodce poblíž autobusové zastávky Na Tyrské měl řidič tmavého Audi srazit nezletilého chodce. Podle informací jel vůz směrem od Nebor. Po střetu řidič sice zastavil a dokonce vystoupil z auta, poté ale udělal něco nepochopitelného. Nasedl zpátky do vozu a ujel.

Policie hledá svědky

Policie po bezohledném řidiči intenzivně pátrá a prosí veřejnost o pomoc. „Dopravní policisté nyní žádají o pomoc přímé svědky, kteří by mohli podat informace k průběhu nehody, k identifikaci neznámého řidiče nebo disponují záznamem z palubní kamery ve svém voze,“ sdělil mluvčí moravskoslezské policie Jan Segsulka.

Svědci se mohou ozvat dopravnímu inspektorátu ve Frýdku-Místku nebo zavolat na číslo 735 788 799. Využít lze i linku Policie ČR 158.

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

