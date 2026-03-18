Horor ve Švýcarsku: Z lanovky se utrhla kabina! Na místě je jeden mrtvý
Po pádu lanovkové kabiny v lyžařském areálu Titlis v Engelbergu v centrálním Švýcarsku ve středu zahynul jeden člověk. Na tiskové konferenci, kterou živě přenášela televizní a rozhlasová společnost SRF, to prohlásil šéf místní kriminální policie Senad Sakic. Podrobnosti o identitě oběti, která byla v kabině sama, ale neuvedl.
„Kabina se několikrát převrátila,“ řekl Sakic. Pád lanovky zachytilo video, které mezitím švýcarská média zveřejnila. Ze záběrů je patrné, jak se kabina při pádu na zasněženém svahu opakovaně přetáčí.
Sakic rovněž řekl, že ostatní cestující, kteří byli v jiných kabinách lanovky, museli záchranáři evakuovat. „Evakuace ještě neskončila,“ uvedl.
Důvod utržení kabiny není znám. Deník Blick nicméně napsal, že se tak stalo za silného větru. Portál 20Min poznamenal, že v areálu podle meteorologů foukal vítr o rychlosti až 84 kilometrů v hodině. Neštěstí se stalo krátce po 11:00 SEČ. Média uvádějí, že nehoda se týkala lanovky Titlis Xpress za mezistanicí Trübsee, která se nachází ve výšce 1800 metrů nad mořem. Svědci uvedli, že u vraku kabiny byla rychle pomoc. Záchranáři navíc na místo vyslali vrtulník.
„Silně foukalo,“ uvedl jeden ze svědků. Ten také popsal náhlé trhnutí v pohybu lana a následný pád kabiny. Dodal, že lanovkou sám krátce předtím jel. Blick zveřejnil fotografii, o které původně uvedl, že na ní záchranáři zasahují u přeživšího. Svědci deníku řekli, že ho záchranáři asi 30 minut oživovali. Sakic uvedl, že k oběti, která utrpěla smrtelná zranění, se nebude policie vyjadřovat, dokud se nevyjasní její identita.
Z interaktivní mapy lyžařského střediska vyplývá, že až na několik výjimek jsou nyní všechny lanovky a vleky uzavřené. Výjimky se týkají níže položených částí střediska.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.