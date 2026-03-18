Horor ve Švýcarsku: Z lanovky se utrhla kabina! Na místě je jeden mrtvý

Ve Švýcarsku se kabina lanovky skutálela ze svahu dolů
Utržená kabina se dramaticky skutálela ze svahu
Kabina lanovky se několikrát přetočila
Aktualizováno -
18. března 2026
15:48
Autor: ČTK - 
18. března 2026
15:30

Po pádu lanovkové kabiny v lyžařském areálu Titlis v Engelbergu v centrálním Švýcarsku ve středu zahynul jeden člověk. Na tiskové konferenci, kterou živě přenášela televizní a rozhlasová společnost SRF, to prohlásil šéf místní kriminální policie Senad Sakic. Podrobnosti o identitě oběti, která byla v kabině sama, ale neuvedl.

„Kabina se několikrát převrátila,“ řekl Sakic. Pád lanovky zachytilo video, které mezitím švýcarská média zveřejnila. Ze záběrů je patrné, jak se kabina při pádu na zasněženém svahu opakovaně přetáčí.

Sakic rovněž řekl, že ostatní cestující, kteří byli v jiných kabinách lanovky, museli záchranáři evakuovat. „Evakuace ještě neskončila,“ uvedl.

Důvod utržení kabiny není znám. Deník Blick nicméně napsal, že se tak stalo za silného větru. Portál 20Min poznamenal, že v areálu podle meteorologů foukal vítr o rychlosti až 84 kilometrů v hodině. Neštěstí se stalo krátce po 11:00 SEČ. Média uvádějí, že nehoda se týkala lanovky Titlis Xpress za mezistanicí Trübsee, která se nachází ve výšce 1800 metrů nad mořem. Svědci uvedli, že u vraku kabiny byla rychle pomoc. Záchranáři navíc na místo vyslali vrtulník.

„Silně foukalo,“ uvedl jeden ze svědků. Ten také popsal náhlé trhnutí v pohybu lana a následný pád kabiny. Dodal, že lanovkou sám krátce předtím jel. Blick zveřejnil fotografii, o které původně uvedl, že na ní záchranáři zasahují u přeživšího. Svědci deníku řekli, že ho záchranáři asi 30 minut oživovali. Sakic uvedl, že k oběti, která utrpěla smrtelná zranění, se nebude policie vyjadřovat, dokud se nevyjasní její identita.

Neštěstí se stalo okolo 11:00 SEČ. Nehoda se podle policie týkala lanovky Titlis Xpress za mezistanicí Trübsee, která se nachází ve výšce 1800 metrů nad mořem. O stejném místě se dříve zmiňovala i švýcarská média. Svědci uvedli, že u vraku kabiny byla rychle pomoc. Záchranáři na místo vyslali vrtulník.

Z interaktivní mapy lyžařského střediska vyplývá, že až na několik výjimek jsou nyní všechny lanovky a vleky uzavřené. Výjimky se týkají níže položených částí střediska.

smrtzraněnípolicieŠvýcarskosvahlanová dráhaEngelbergTitlissjezdovka
Dechberoucí proměna Ledecké a velké přání táty Janka
Dechberoucí proměna Ledecké a velké přání táty Janka
Aha!
Nejděsivější hrady Česka: Kde spatříte bílou paní nebo bránu do pekla?
Nejděsivější hrady Česka: Kde spatříte bílou paní nebo bránu do pekla?
Dáma.cz
Dcera jí zemřela po nehodě, den po její smrti přišla mamince na telefon šokující zpráva. Vzpomínkové video dojímá
Dcera jí zemřela po nehodě, den po její smrti přišla mamince na telefon šokující zpráva. Vzpomínkové video dojímá
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Moje zdraví
Česko chce pomoci Slovensku s ropou. Investice do přepravy vyjdou na miliardu
Česko chce pomoci Slovensku s ropou. Investice do přepravy vyjdou na miliardu
e15
Dědek se toho nebojí. K aréně za 15 miliard chce v Pardubicích i „halu pro Sáblíkovou“
Dědek se toho nebojí. K aréně za 15 miliard chce v Pardubicích i „halu pro Sáblíkovou“
iSport
Vybírat si mezi dvěma zly je pošetilé. Poslední akce Grety Thunberg se snaží zachránit skomírající diktaturu
Vybírat si mezi dvěma zly je pošetilé. Poslední akce Grety Thunberg se snaží zachránit skomírající diktaturu
Reflex
Cizinci přicházejí z východu! Mluvící bubny byly tak účinné, že je kolonizátoři zabavovali
Cizinci přicházejí z východu! Mluvící bubny byly tak účinné, že je kolonizátoři zabavovali
Lidé a země