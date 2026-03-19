Česká influencerka Mína: Smrt si předpověděla?
Tragická smrt mladé influencerky a zápasnice Míny v Thajsku otřásla celým Českem. Mína byla na cestě na trénink, když ji na skútru srazilo nákladní auto. O nebezpečí na thajských silnicích přitom sama několik měsíců před tragédií mluvila! Pronesla dokonce slova o smrti.
Mína jen pár měsíců před tragédií v internetové talk show Koťák Live, moderované Jakubem Kotkem, pronesla hned několik tvrzení, která mají zpětně až znepokojivou dohru.
„Já jsem byla v Thajsku na dovolené, měsíc. Byla jsem tam každý den v gymu, což bylo fakt jako šílený,“ popsala nejdříve přípravu na další zápas v kleci. Moderátor jí odpověděl, že také pojede do Thajska. „Jedete? Tak opatrně. Jste tam jakoby pořád jednou nohou blízko k smrti, mi přijde,“ upozornila Mína v mrazivé předtuše.
„Dám příklad… přijedete tam, a když uvidíte, jak to tam funguje na silnici, tak si řeknete, že budete chodit pěšky,“ popsala. Rozhovor se natáčel přibližně čtyři měsíce před tím, než Mína znovu odcestovala do Thajska, ze kterého se už nevrátila. Zpětně z děsivě odpovídajících tvrzení přebíhá mráz po zádech. Mladá influencerka v době talkshow netušila, že se výroky promění v realitu.
