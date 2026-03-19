Při požáru na Slovensku uhořely 4 děti: Kdo tragédii způsobil?
Policie uzavřela vyšetřování požáru ve Veľkém Šariši z března loňského roku. Tragédie, při níž zemřely čtyři malé děti a jejich prababička, vznikla podle závěrů neúmyslně, a případ tak končí bez obvinění.
Jedna z nejtragičtějších událostí posledních let na východě Slovenska má definitivní závěr. Kriminalisté ukončili vyšetřování požáru provizorních příbytků ve Veľkém Šariši, při němž přišlo o život pět lidí. Na místě zahynuly čtyři děti a jejich prababička.
Podle slovenské televize JOJ závěry vyšetřování ukázaly, že za vznikem ohně stálo neúmyslné jednání jediné dospělé osoby přítomné na místě. Tou byla právě starší žena, která se v kritické chvíli snažila děti zachránit. Protože při požáru sama zemřela, trestní stíhání nemůže pokračovat a případ byl uzavřen.
Zoufalý boj o záchranu
Osudný den odešla matka dětí pro vodu. Po návratu našla příbytek v plamenech a slyšela hrozný křik. V panice se snažila zachránit alespoň nejmenší dítě, z ohně vytáhla kočárek. Ten však byl prázdný. Nemluvně mezitím vzala prababička ve snaze dostat ho spolu s ostatními do bezpečí. Plameny se však šířily příliš rychle.
Na místo přiběhli i další lidé z okolí. Jeden z nich se pokusil přiblížit k hořícímu obydlí, ale silný žár a hustý kouř mu nedovolily dostat se dovnitř. Přes plameny děti i ženu viděl, ale vytáhnout je nedokázal.
Neštěstí zasáhlo desítky lidí
Požár tehdy zničil několik provizorních obydlí a připravil o střechu nad hlavou desítky obyvatel. Část z nich musela být evakuována a město pro ně zajistilo náhradní ubytování v komunitním centru.
Matka odešla
Zdrcená maminka, jež při požáru přišla o všechny své děti, už ve Veľkém Šariši nežije. Z místa tragédie odešla a nový život začala jinde. Do osady se vrací pouze na hřbitov, kde má své nejbližší pohřbené.