Smrt české influencerky Míny v Thajsku: Smutný návrat domů
Influencerka a zápasnice Mína tragicky zahynula v Thajsku při cestě na trénink. Smutná zpráva okamžitě zaplavila český internet. Známou Češku měl srazit kamion. Nyní bylo potřeba dostat domů ostatky mladé ženy. To se podle vyjádření její maminky podařilo. Na přepravu se složily tisíce dárců.
Mladá influencerka Mína (†23), vlastním jménem Dominika Elischerová, tragicky zahynula při pobytu v Thajsku. Cestou na trénink bojového sportu ji na skútru srazilo nákladní vozidlo. Srážku po několika hodinách v kómatu, oživování a operaci nakonec nepřežila.
Po neštěstí bylo nutné dostat ostatky zápasnice zpět do České republiky, aby mohl proběhnout pohřeb. S takovým účelem vznikla sbírka založená dvěma zápasníky, Erikem a Patrikem Kutilovými, která má pozůstalým finančně usnadnit repatriaci těla a poslední rozloučení. Ve čtvrtek večer Mínina maminka sdělila na sociálních sítích, že se tělo její dcery již vrací do Česka. „Tak už nám jedeš domů, holčičko,“ napsala.
„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustila Dominika ‚Mína‘ Elischerová – mladá žena, která si během svého života prošla neuvěřitelně těžkými zkouškami, a přesto nikdy nepřestala bojovat,“ stojí u sbírky.
Dárci se zaslanou částkou posílají vzkazy do nebe i rodině. „Je mi to moc líto. Zanechala tady svůj odkaz a tohle mě zasáhlo. Odpočívej holčičko,“ napsala dárkyně. „Byla jsi extrémně inspirativní žena. Tím, co jsi v životě dokázala a nakopla hodně lidí kolem sebe. Je mi to líto a myslíme na tebe, “ sdělila další z nich.
„Je mi to nesmírně líto. Vím, že žádná slova teď nedokážou zmírnit bolest, kterou prožíváte, ale chtěla bych vám vyjádřit upřímnou soustrast. Držte se!“ napsal anonymní dárce směrem k rodině.
