Návrhářku našli bez známek života: Nejasná smrt a podivný dopis
Krásnou módní návrhářku našla policie doma, když už byla po smrti. Jen hodinu před smrtí s ní byl viděn turecký herec. Policie vyšetřuje, zdali se jednalo o vraždu nebo sebevraždu. Na zanechaných vzkazech a dopisech na rozloučenou prý něco nesedí.
Turecká influencerka a módní návrhářka Ayşegül Eraslanová (†27) zemřela u sebe doma v Istanbulu. Dlouho se neozývala přátelům, kteří ji šli navštívit. Když se jim nepodařilo do domu dostat a nikdo na zvonění nereagoval, zavolali policii.
Po vniknutí policisté našli bezvládnou ženu po smrti. Její tělo okamžitě převezli do márnice k pitvě. Blondýnka před smrtí napsala hned několik vzkazů. „Jsou věci, které nemohu sdílet, které nevíte, a které vám neříkám. Vím jen, že jsem byla velmi dobrým člověkem. Nikdy jsem neudělala nic špatného,“ stálo v dopise podle tureckého webu Gzt. Influencerka měla zmiňovat i chybějící lásku v dětství a násilné chování ze strany otce.
Blízkému kamarádovi se vzkazy nezdají. Podle něj rukopis neodpovídá písmu zesnulé krásky. Zároveň se šíří informace, že hodinu před smrtí návrhářku navštívil v domě turecký herec Sunay Kurtuluş, kterého policie vyslechla v rámci vyšetřování. „Jsme hluboce zarmouceni odchodem Ayşegül Eraslanové. Modlíme se za milosrdenství Alláha a vyjadřujeme soustrast rodině, příbuzným a blízkým,“ sdíleli právníci herce na sociálních sítích.
Pod posledním příspěvkem návrhářky na Instagramu zaplavily sekci komentářů smutné reakce. „Je mi moc líto, čím si prošla a co nemohla zažít. Mladý člověk by neměl skončit takhle. Ať odpočívá v pokoji,“ stálo v jednom z nich. „Nemůžu tomu uvěřit… Nedokážu to pochopit, je mi to tak líto… Odpočívej v pokoji,“ vzkázala další fanynka.
Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.