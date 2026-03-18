Návrhářku našli bez známek života: Nejasná smrt a podivný dopis

Zesnulá módní návrhářka Ayşegül Eraslanová
Zesnulá módní návrhářka Ayşegül Eraslanová
Zesnulá módní návrhářka Ayşegül Eraslanová
Turecký herec Sunay Kurtuluş
Zesnulá módní návrhářka Ayşegül Eraslanová
Autor: nkc 
18. března 2026
11:20

Krásnou módní návrhářku našla policie doma, když už byla po smrti. Jen hodinu před smrtí s ní byl viděn turecký herec. Policie vyšetřuje, zdali se jednalo o vraždu nebo sebevraždu. Na zanechaných vzkazech a dopisech na rozloučenou prý něco nesedí.

Turecká influencerka a módní návrhářka Ayşegül Eraslanová (†27) zemřela u sebe doma v Istanbulu. Dlouho se neozývala přátelům, kteří ji šli navštívit. Když se jim nepodařilo do domu dostat a nikdo na zvonění nereagoval, zavolali policii.

Po vniknutí policisté našli bezvládnou ženu po smrti. Její tělo okamžitě převezli do márnice k pitvě. Blondýnka před smrtí napsala hned několik vzkazů. „Jsou věci, které nemohu sdílet, které nevíte, a které vám neříkám. Vím jen, že jsem byla velmi dobrým člověkem. Nikdy jsem neudělala nic špatného,“ stálo v dopise podle tureckého webu Gzt. Influencerka měla zmiňovat i chybějící lásku v dětství a násilné chování ze strany otce.

Blízkému kamarádovi se vzkazy nezdají. Podle něj rukopis neodpovídá písmu zesnulé krásky. Zároveň se šíří informace, že hodinu před smrtí návrhářku navštívil v domě turecký herec Sunay Kurtuluş, kterého policie vyslechla v rámci vyšetřování. „Jsme hluboce zarmouceni odchodem Ayşegül Eraslanové. Modlíme se za milosrdenství Alláha a vyjadřujeme soustrast rodině, příbuzným a blízkým,“ sdíleli právníci herce na sociálních sítích.

Pod posledním příspěvkem návrhářky na Instagramu zaplavily sekci komentářů smutné reakce. „Je mi moc líto, čím si prošla a co nemohla zažít. Mladý člověk by neměl skončit takhle. Ať odpočívá v pokoji,“ stálo v jednom z nich. „Nemůžu tomu uvěřit… Nedokážu to pochopit, je mi to tak líto… Odpočívej v pokoji,“ vzkázala další fanynka.

Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.

Zesnulá módní návrhářka Ayşegül Eraslanová
Zesnulá módní návrhářka Ayşegül Eraslanová
Zesnulá módní návrhářka Ayşegül Eraslanová
Turecký herec Sunay Kurtuluş
Zesnulá módní návrhářka Ayşegül Eraslanová

Kamioňačka Marcela z Extrémních proměn: Z trosky se stala kráska
Kamioňačka Marcela z Extrémních proměn: Z trosky se stala kráska
Aha!
Módní bizár na Oscarech 2026: Přehled rób, které šokovaly. Vzali byste si je na sebe?
Módní bizár na Oscarech 2026: Přehled rób, které šokovaly. Vzali byste si je na sebe?
Dáma.cz
Vykašlete se na perfekcionismus! Psycholožka radí, jak přežít jaro a nezbláznit se z vlastních nároků
Vykašlete se na perfekcionismus! Psycholožka radí, jak přežít jaro a nezbláznit se z vlastních nároků
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Moje zdraví
Být jen green už nestačí, rozhoduje trh a poptávka, říká šéf inovačního odboru CzechInvestu
Být jen green už nestačí, rozhoduje trh a poptávka, říká šéf inovačního odboru CzechInvestu
e15
Sigma v Mainzu: tisíc fans, představitel FAČR a párty. Janotka o změně v repre
Sigma v Mainzu: tisíc fans, představitel FAČR a párty. Janotka o změně v repre
iSport
Vladimír Špidla chce vzkřísit sociální demokracii. Najde pro svůj projekt spojence i voliče?
Vladimír Špidla chce vzkřísit sociální demokracii. Najde pro svůj projekt spojence i voliče?
Reflex
Když paprsek ozáří oltář. Katedrálou v Sedlci putuje o rovnodennosti slunce
Když paprsek ozáří oltář. Katedrálou v Sedlci putuje o rovnodennosti slunce
Lidé a země