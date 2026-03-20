Se ženou se zřítila lanovka: Co pád způsobilo?

Vyšetřování pádu lanovky se zaměřuje na svorku lana.
Spojovací svorka pro lanovky. Spojuje gondoly s tažným lanem.
Kabina lanovky se několikrát přetočila.
Autor: sgr 
20. března 2026
10:40

Kabina lanovky v alpském středisku Titlis se odpojila od lana a zřítila ze svahu. Pád nepřežila žena, která byla uvnitř sama. Vyšetřovatelé teď řeší, zda selhala svorka držící kabinu, nebo kontrolní systém, jenž měl nehodě zabránit.

K nehodě došlo v lyžařském areálu Titlis ve švýcarském Engelbergu. Kabina lanovky se během provozu odpojila od nosného lana a zřítila se ze svahu. Při pádu se několikrát převrátila a zastavila se až poblíž horské chaty. V kabině byla pouze jedna osoba, žena z okolí. Pád bohužel nepřežila. Neštěstí se navíc odehrálo ve výšce kolem dvou tisíc metrů nad mořem, což výrazně zkomplikovalo zásah záchranářů i policie.

Problémová svorka

Vyšetřování se zaměřilo na technickou závadu. Podle provozovatele lanovky se kabina uvolnila kvůli poruše takzvané svorky. „Kabina je připevněna k lanu pomocí svorky a ta se uvolnila,“ potvrdil šéf lanovek Titlis Norbert Patt. Přesnou příčinu zatím nedokázal vysvětlit. Svorka se při každém průjezdu stanicí automaticky otevírá a zavírá. Jde o extrémně namáhaný mechanismus, jehož správná funkce je zásadní pro bezpečnost provozu.

Problémy už dříve

Podle švýcarského deníku Blick způsobily podobné součástky už v minulosti nehody. V roce 2024 došlo ve Visperterminenu k nehodě sedačkové lanovky, kde kvůli vadné svorce narazila sedačka do jiné. Dva lyžaři utrpěli zranění a desítky lanovek následně prošly kontrolami. A už v roce 2021 označily švýcarské úřady svorky u desítek zařízení za bezpečnostně rizikové. Provozovatelé museli doložit jejich bezpečnost.

Selhání systému?

Odborníci upozorňují, že samotné selhání svorky bývá spíše výjimečné. Každé připojení kabiny k lanu kontroluje automatický systém ověřující dostatečnou sílu sevření. Pokud síla neodpovídá normám, provoz se okamžitě zastaví.

Právě tento kontrolní mechanismus teď stojí v centru pozornosti. Mohlo totiž dojít k jeho selhání. Ve hře zůstává i možnost, že kabina narazila do konstrukce a svorka se z lana utrhla. Švýcarské úřady pokračují ve vyšetřování.

