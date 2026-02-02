Tragédie v lyžařském středisku: Mladou snowboardistku lanovka uvláčela k smrti!
Chvíle radovánek a sportovních aktivit se během chvilky zvrtly v nepředstavitelnou tragédii. Mladá Australanka zemřela při bizarní nehodě během snowboardingu. Paradoxní na celé události je, že žena nezemřela kvůli rychlé jízdě, ale na lanovce!
Australanka Brooke Dayová (†22) zemřela při tragické nehodě v oblíbeném lyžařském středisku Tsugaike Mountain Resort v Japonsku. V pátek si užívala jízdu na snowboardu, když nastupovala na lanovku, netušila, že zažívá poslední chvíle svého života.
Smrtící smyčka
Když se Brooke snažila nahoře vystoupit, přezka bezpečnostního pásu lanovky se zamotala do jejího batohu a zasekla se. Podle informací zůstal hrudní popruh batohu zapnutý a nebylo možné se z něj vyprostit. Popruhy tak Brooke utahovaly do smrtící smyčky, ze které nebylo úniku, poté se lanovka otočila a vláčela ji opačným směrem, informuje deník Daily Mail.
Pracovník lanovky pohotově stiskl nouzové tlačítko a lanovka se zastavila. Bohužel Brooke postihla srdeční zástava a nebylo ji pomoci. Zemřela ještě před převozem do nemocnice. Lyžařské středisko tragický incident potvrdilo a vyjádřilo soustrast rodině.
Policie tragédii vyšetřuje
Mluvčí australského ministerstva zahraničí uvedla: „Vyjadřujeme nejhlubší soustrast rodině v této těžké době. Kvůli ochraně soukromí nemůžeme poskytnout další informace.“ Policie incident vyšetřuje a středisko zahájilo vlastní bezpečnostní prověrku.
Sedačková lanovka Tsuga No. 2 dokáže přepravit neuvěřitelných 1 000 lidí za hodinu a pohybuje se rychlostí 2,5 metru za sekundu. V sobotu byla kvůli tragédii uzavřena. Brooke Dayová se do Japonska přestěhovala za prací a strávila rok jako recepční v rehabilitační klinice v Hakubě, asi 8 km od střediska.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.