Konec vyšetřování pádu lanovky na Ještěd: Padla obžaloba!

Lanovku na Ještěd po tragické nehodě čeká možná protažení trasy o 800 metrů
Lanovku na Ještěd po tragické nehodě čeká možná protažení trasy o 800 metrů
Neštěstí na Ještědu.
Neštěstí na Ještědu.
Neštěstí na Ještědu.
Autor: ČTK - 
3. března 2026
11:05

Policie ukončila vyšetřování pádu lanovky na Ještěd. Navrhla obžalovat tři lidi a jednu právnickou osobu z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. ČTK to dnes řekl náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Tragická nehoda se na visuté lanovce v Liberci stala v říjnu 2021, při pádu jedné z kabin zemřel průvodčí.

Policejní orgán skončil vyšetřování a 13. února podal návrh na podání obžaloby,“ uvedl Látr. Všem obviněným hrozí trest od tří do deseti let vězení. Státní zástupce předpokládá, že o návrhu policie podat obžalobu k soudu rozhodne do dvou měsíců.

Původně kriminalisté v roce 2023 obvinili z obecného ohrožení z nedbalosti čtyři lidi a České dráhy, coby tehdejšího vlastníka lanovky. Stíhání jedné fyzické osoby státní zástupce už dříve zastavil.

Video  Spadla kabina lanovky na Ještěd: Zemřel strojvedoucí, na místě zasahují záchranáři i hasiči  - Aktu.cz
Video se připravuje ...

Lanovku na Ještěd po tragické nehodě čeká možná protažení trasy o 800 metrů
Lanovku na Ještěd po tragické nehodě čeká možná protažení trasy o 800 metrů
Neštěstí na Ještědu.
Neštěstí na Ještědu.
Neštěstí na Ještědu.

Témata:
smrtpádlanovkaprůvodčíobžalobapolicieČeské dráhyLiberecstátní zástupceobecné ohroženílanová dráhaJeštědLiberecký kraj

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Pár dní před finále Peče celá země: Útok na slavné porotce
Pár dní před finále Peče celá země: Útok na slavné porotce
Aha!
Jak správně meditovat? Vhodná technika vás zbaví stresu, úzkosti i chronické bolesti
Jak správně meditovat? Vhodná technika vás zbaví stresu, úzkosti i chronické bolesti
Dáma.cz
Růst zoubků: Jde to i bez bolesti. Pomůže chlazení, kousání i homeopatika
Růst zoubků: Jde to i bez bolesti. Pomůže chlazení, kousání i homeopatika
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Udržitelná spotřeba je důležitý vzkaz výrobcům a obchodníkům, říká Stanislava Tomková z Na mysli
Udržitelná spotřeba je důležitý vzkaz výrobcům a obchodníkům, říká Stanislava Tomková z Na mysli
e15
Kometa přeplatila drsňáka Nedomlela. A povede se návrat odchovance ze zámoří?
Kometa přeplatila drsňáka Nedomlela. A povede se návrat odchovance ze zámoří?
iSport
Reportáž z Dnipra: Ukrajinští dronaři se cvičí rovnou na frontě. Ruské rakety mezitím dál vraždí
Reportáž z Dnipra: Ukrajinští dronaři se cvičí rovnou na frontě. Ruské rakety mezitím dál vraždí
Reflex
Podzemní říše jak z Pána prstenů. Solný důl Salina Turda v Rumunsku bere dech
Podzemní říše jak z Pána prstenů. Solný důl Salina Turda v Rumunsku bere dech
Lidé a země