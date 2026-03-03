Zbraňová amnestie v Česku pokračuje: Policistům přinesli nacistický raketomet!
Za dva měsíce lidé v Ústeckém kraji odevzdali při takzvané zbraňové amnestii 103 zbraní, 2543 kusů střeliva a deset kusů munice. Mezi odevzdanou municí se objevilo například zrezlé torzo německé ruční protitankové zbraně nazývané panzerfaust, čili pancéřová pěst. V tiskové zprávě o tom v úterý informovala mluvčí policie Pavla Kofrová.
Mezi dalšími historicky či technicky zajímavými zbraněmi byla například samonabíjecí pistole Singer, jednoranová puška Mauser z konce druhé světové války nebo pistole FEG z roku 1918. Zbraně mohou lidé odevzdat na jakékoli policejní služebně. „Vyzýváme však k maximální opatrnosti, zejména při manipulaci s municí a výbušninami. Nalezené granáty, miny či jiný podezřelý výbušný materiál v žádném případě nepřenášejte ani s ním nemanipulujte,“ upozornila Kofrová. Podobné nálezy je nutné oznámit na lince 158, následně si s nimi poradí policejní pyrotechnik.
Odevzdané zbraně a střelivo zkoumají odborníci. Specialisté prověřují zejména to, jestli nebyly použity při spáchání trestného činu a zda nejsou evidovány v pátrání. Pokud se neprokáže, že zbraň souvisí s trestnou činností ani není evidována jako hledaná, může její držitel do půl roku požádat o vydání dokladů potřebných k jejímu legálnímu držení.
Zbraňová amnestie byla v ČR do letošního roku vyhlášena pětkrát, při poslední v roce 2021 lidé odevzdali nebo si nechali zaregistrovat téměř 3700 zbraní a 133.000 kusů střeliva.
