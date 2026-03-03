Chůva (79) dala dítěti (1) pervitin: Seniorka se tomu smála!
V americkém státě Florida došlo k příšernému případu týrání teprve ročního dítěte. Jeho devětasedmdesátiletá chůva Judith Addisonová zřejmě do jeho lahvičky s vodou přimíchala pervitin. Dítě nebezpečnou situaci naštěstí přežilo. Policie v souvislosti s případem kromě Addisonové zadržela ještě tři další lidi. Internet obletěla policejní fotografie seniorky, na které se směje.
K incidentu došlo ve městě Callahan na severu Floridy. Dítěti se začalo dělat špatně téměř hned po požití vody smíchané s drogou. Ani chůva ani rodiče batolete však pomoc nezavolali. To až v moment, kdy začalo děťátko nezadržitelně zvracet. V tu chvíli zavolali záchranku, dítěti hrozily kvůli možnému předávkování velmi vážné následky.
Policie v souvislosti s případem zatkla chůvu Judith Maddisonovou a spolu s ní i další tři lidi ve věku od jednadvaceti do pětačtyřiceti let. Jestli jsou někteří ze zadržených rodiči dítěte policie neupřesnila. Všichni čelí obvinění ze zanedbání výchovy dítěte a vážného ublížení na zdraví. Jedna ze zadržených osob je navíc obviněná z držení předmětů souvisejících s užíváním drog.
Policie v domě našla prý celou řadu známek o dlouhodobém užívání drog, například skleněné dýmky. „Roční dítě bylo vystaveno tvrdým drogám, protože dospělí v domě nedokázali zajistit ani tu nejzákladnější péči,“ řekl podle deníku Daily Star místní šerif Bill Leeper. „Neexistuje žádná výmluva pro to, mít pervitin v tak těsném dosahu malého dítěte,“ dodal.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.