Chůva (79) dala dítěti (1) pervitin: Seniorka se tomu smála!

Chůva (79) dala dítěti (1) pervitin: Seniorka se tomu smála!
Chůva (79) dala dítěti (1) pervitin: Seniorka se tomu smála!
Erica Foleyová byla jednou ze zadržených
Judith Addisonová pracovala jako chůva, na policejní fotce se usmívá.
Damien Windham, policie neupřesnila, jestli se jedná o otce dítěte
Autor: kjm - 
3. března 2026
13:25

V americkém státě Florida došlo k příšernému případu týrání teprve ročního dítěte. Jeho devětasedmdesátiletá chůva Judith Addisonová zřejmě do jeho lahvičky s vodou přimíchala pervitin. Dítě nebezpečnou situaci naštěstí přežilo. Policie v souvislosti s případem kromě Addisonové zadržela ještě tři další lidi. Internet obletěla policejní fotografie seniorky, na které se směje.

K incidentu došlo ve městě Callahan na severu Floridy. Dítěti se začalo dělat špatně téměř hned po požití vody smíchané s drogou. Ani chůva ani rodiče batolete však pomoc nezavolali. To až v moment, kdy začalo děťátko nezadržitelně zvracet. V tu chvíli zavolali záchranku, dítěti hrozily kvůli možnému předávkování velmi vážné následky.

Policie v souvislosti s případem zatkla chůvu Judith Maddisonovou a spolu s ní i další tři lidi ve věku od jednadvaceti do pětačtyřiceti let. Jestli jsou někteří ze zadržených rodiči dítěte policie neupřesnila. Všichni čelí obvinění ze zanedbání výchovy dítěte a vážného ublížení na zdraví. Jedna ze zadržených osob je navíc obviněná z držení předmětů souvisejících s užíváním drog.

Policie v domě našla prý celou řadu známek o dlouhodobém užívání drog, například skleněné dýmky. „Roční dítě bylo vystaveno tvrdým drogám, protože dospělí v domě nedokázali zajistit ani tu nejzákladnější péči,“ řekl podle deníku Daily Star místní šerif Bill Leeper. „Neexistuje žádná výmluva pro to, mít pervitin v tak těsném dosahu malého dítěte,“ dodal.

Video  Neznámý muž se pokusil vyrvat dítě matce.  - Sociální sítě
Video se připravuje ...

Chůva (79) dala dítěti (1) pervitin: Seniorka se tomu smála!
Chůva (79) dala dítěti (1) pervitin: Seniorka se tomu smála!
Erica Foleyová byla jednou ze zadržených
Judith Addisonová pracovala jako chůva, na policejní fotce se usmívá.
Damien Windham, policie neupřesnila, jestli se jedná o otce dítěte

Témata:
USADítě v ohroženípoliciedrogymetamfetaminFloridapitíchůva
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Pár dní před finále Peče celá země: Útok na slavné porotce
Pár dní před finále Peče celá země: Útok na slavné porotce
Aha!
Jak správně meditovat? Vhodná technika vás zbaví stresu, úzkosti i chronické bolesti
Jak správně meditovat? Vhodná technika vás zbaví stresu, úzkosti i chronické bolesti
Dáma.cz
Růst zoubků: Jde to i bez bolesti. Pomůže chlazení, kousání i homeopatika
Růst zoubků: Jde to i bez bolesti. Pomůže chlazení, kousání i homeopatika
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Největší německá cestovka krvácí, panika investorů dusí akcie aerolinek a námořníků
Největší německá cestovka krvácí, panika investorů dusí akcie aerolinek a námořníků
e15
Úprk před válkou se týká i Ronalda. Jak si fotbalová hvězda zařídila cestu z Rijádu
Úprk před válkou se týká i Ronalda. Jak si fotbalová hvězda zařídila cestu z Rijádu
iSport
Reportáž z Dnipra: Ukrajinští dronaři se cvičí rovnou na frontě. Ruské rakety mezitím dál vraždí
Reportáž z Dnipra: Ukrajinští dronaři se cvičí rovnou na frontě. Ruské rakety mezitím dál vraždí
Reflex
Podzemní říše jak z Pána prstenů. Solný důl Salina Turda v Rumunsku bere dech
Podzemní říše jak z Pána prstenů. Solný důl Salina Turda v Rumunsku bere dech
Lidé a země