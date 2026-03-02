Hon na Émilkova (†2) vraha: Policie plánuje hromadné testy DNA!

Policie rozjíždí hromadné DNA testy v oblasti, kde zmizel tehdy dvouletý Émile
2. března 2026
14:57

V červenci roku 2023 došlo ve Francii k velmi smutnému případu. Tehdy dvouletý Émile 8. července beze stopy zmizel ze zahrady svých prarodičů. Nepodařilo se ho najít ani přes velmi rozsáhlé pátrací akce. V březnu roku 2024 našla policie už jen kosti a zbytky oblečení. Pachatele by mělo pomoct odhalit nadcházející hromadné DNA testy.

Výzva k poskytnutí vzorků slin se týká všech obyvatel vesnice Haut-Vernet a nejbližšího okolí, kde k tragédii došlo. Důvodem k testování je nález neúplné DNA sekvence na Émilově tričku. Ta by podle vyšetřovatelů mohla pocházet ze zbytků kůže, vlasů anebo z kapek potu pachatele.

Nejedná se však o dostatečně průkazný vzorek, aby se podle něj dal kdokoliv identifikovat. Policie proto potřebuje DNA místních pro porovnání. Celý proces sběru a následné analýzy vzorků by podle vyšetřovatelů mohl zabrat několik týdnů. Celý proces se podle deníku Bild rozběhl především na přání rodiny.

Záhadná smrt

Případ smrti malého Émila je pro vyšetřovatele od začátku velkou záhadou. Dvouletý Émile se ztratil na jihu Francie, kde byl v létě u rodičů své matky. Přestože po jeho zmizení prohledali okolí vesnice policisté a dobrovolníci, nenašli po dítěti žádnou stopu.

Posun přišel až více než rok po zmizení, 30. března roku 2024. Žena během procházky objevila Émilovy kosti. Žena prý neměla v oblasti signál, tak ostatky vzala s sebou v igelitové tašce domů a až tam zavolala policii. Lebka nesla stopy zranění, vyšetřovatelé proto počítají i s variantou, že byl malý chlapec zavražděn.

Dvouletý Émile Soleil se ztratil v červenci roku 2023.
Dvouletý Émile Soleil se ztratil v červenci roku 2023.
Policie rozjíždí hromadné DNA testy v oblasti, kde zmizel tehdy dvouletý Émile
Rodiče Émila Soleila na jeho pohřbu
Pohřeb malého Émila Soleila

