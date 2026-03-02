Kamion havaroval krátce po desáté hodině na 170,7 km dálnice D1. Za vozem se okamžitě vytvořila dlouhá kolona. Problémy mají hlavně ti z řidičů, kteří projeli už kolem Ostrovačic na 178. km, kde je policisté odklánějí na alternativní trasu s výjezdem na 168. kilometru u Devíti křížů.

Dálnice D1 na Ostravu dvě hodiny stála: Srazily se dva kamiony, jeden z řidičů nepřežil!

Při srážce dvou kamionů na D1 u Brna zemřel jeden z řidičů.
Podle serveru dopravniinfo.cz silničáři předpokládají, že by odklízení dálnice mohlo trvat až do 15. hodiny. „Na dálnici je vysypaný náklad, řidič z kabiny vylezl sám,“ řekl mluvčí policie David Chaloupka.

VIDEO: Desítky řidičů vjely na křížení D1 a D2 v Brně do stavby. (leden 2026).

