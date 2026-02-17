Lavina ve Francii: Neštěstí nepřežili dva lyžaři!
Při pádu laviny ve francouzských Alpách v úterý zahynuli dva skialpinisté, píše agentura AFP. Jejich průvodce utrpěl zranění nohy, další dva lyžaři ze skupiny vyvázli bez zranění. Neštěstí se stalo v katastru obce La Grave v departmentu Hautes-Alpes.
Kvůli špatnému počasí nemohly vzlétnout helikoptéry a záchranáři se na místo neštěstí museli dostat po zemi. Dvě osoby, které postihla srdeční zástava, se pokusili bez úspěchu resuscitovat.
Podle francouzské meteorologické služby Météo France je lavinové nebezpečí v oblasti La Grave na čtvrtém stupni z pěti, a to kvůli kombinaci čerstvého sněhu a silného větru. Úterním neštěstím vzrostl počet obětí lavin ve Francii v této sezóně na 27.
