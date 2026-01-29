U domu ležela zubožená dívka! Brutálně ji mučila parta výrostků
Šla za bývalým přítelem a skončila v pekle. Nezletilou dívku na předměstí Lyonu uvěznila ve sklepě skupina čtyř mladistvých. Brutálně ji zbili, bodli nožem a popálili hasicím přístrojem. Těžce zraněné dívce se podařilo utéct a přežila jen zázrakem.
Francouzské úřady zadržely a obvinily dvě čtrnáctileté dívky a sedmnáctiletý pár za to, že ve sklepě věznili a mučili bývalou přítelkyni mladíka. Informovala o tom agentura AFP, podle níž se patnáctileté oběti násilí podařilo utéct.
Dívka minulou neděli šla se svým bývalým přítelem do bytu na předměstí Lyonu, kde již čekala zmíněná trojice dívek, v níž byla i nová mladíkova partnerka. Podle policejního zdroje AFP na ni čtveřice brutálně zaútočila, načež ji odvlekli do sklepa. Tam ji jedna z dívek bodla nožem do stehna, další jí těžce popálila tělo hasicím přístrojem. Pak ji skupina svlékla a bila po celém těle.
Krvácející dívce se podařilo ze sklepa uniknout a v pondělí ji našli kolemjdoucí před domem. S vážnými zraněními byla okamžitě převezena do nemocnice.
Dívky i chlapec byli zadrženi v pondělí a ve středu je soud obvinil s únosu a věznění spojeného s mučením.
