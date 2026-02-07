V Itálii řádily laviny: 4 mrtví a několik zraněných
Při několika lavinách na severu Itálie zahynuli čtyři lidé a další utrpěli zranění. V italských horách platí vysoké lavinové nebezpečí.
V údolí Valtellina smetla lavina tři skialpinisty, dva z nich zemřeli. Další dvě laviny ohlásila horská služba v Tridentsku, každá z nich si vyžádala jednoho mrtvého. Při jednom z těchto incidentů v Tridentsku skončili pod sněhem čtyři lidé. Záchranářům se sice všechny podařilo najít, jeden z lyžařů ale později podlehl zraněním v nemocnici.
Laviny se utrhly rovněž v údolí Aosty na hranici se Švýcarskem a Francií. Zde sněhová masa zasypala dva skialpinisty, kteří byli součástí pětičlenné výpravy. Lyžaři měli dobré vybavení, takže se jim podařilo své druhy ze sněhu vyprostit.
