V Itálii řádily laviny: 4 mrtví a několik zraněných

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: ČTK/D. Taneček, V. Šálek, Horská služba ČR, O. Lechnický)
Aktualizováno -
7. února 2026
20:40
Autor: ČTK - 
7. února 2026
20:13

Při několika lavinách na severu Itálie zahynuli čtyři lidé a další utrpěli zranění. V italských horách platí vysoké lavinové nebezpečí.

V údolí Valtellina smetla lavina tři skialpinisty, dva z nich zemřeli. Další dvě laviny ohlásila horská služba v Tridentsku, každá z nich si vyžádala jednoho mrtvého. Při jednom z těchto incidentů v Tridentsku skončili pod sněhem čtyři lidé. Záchranářům se sice všechny podařilo najít, jeden z lyžařů ale později podlehl zraněním v nemocnici.

Laviny se utrhly rovněž v údolí Aosty na hranici se Švýcarskem a Francií. Zde sněhová masa zasypala dva skialpinisty, kteří byli součástí pětičlenné výpravy. Lyžaři měli dobré vybavení, takže se jim podařilo své druhy ze sněhu vyprostit.

Témata:
smrtlavinaItálie
