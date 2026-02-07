Smrt v ráji lyžařů: Rampouch v Alpách zabil vojáka na výcviku
Tvrdý horský výcvik v rakouských Alpách skončil tragédií. Při přípravě na lezení po zledovatělé stěně v oblasti Kaprunu zasáhl švédského vojáka masivní kus ledu, který se náhle uvolnil ze skalního převisu. Muž zraněním na místě podlehl.
Vysoko v horách nad Kaprunem se pravidelně školí elitní vojáci z několika evropských zemí. Rakouská armáda tu nabízí jeden z nejnáročnějších kurzů vůbec – výcvik budoucích armádních horských vůdců. Právě ten si ve čtvrtek 5. února vyžádal lidský život.
Švédský voják (31) byl spolu se svým instruktorem a dvěma kolegy nasazen u známého ledopádu Schranbach. Skupina se chystala na výstup po strmé zledovatělé stěně, když došlo k nečekané události. Z prostoru nad nimi se uvolnil velký rampouch. Ledový blok nejprve narazil do stěny a poté zasáhl jednoho z vojáků.
Zatímco ostatním se podařilo padajícímu ledu vyhnout, zasažený muž se po úderu zhroutil k zemi a zůstal ležet. Kolegové okamžitě zahájili resuscitaci a přivolali horskou službu. Do oblasti vzlétl také záchranářský vrtulník, pomoc však dorazila pozdě. Zranění byla natolik vážná, že lékaři už muži nedokázali pomoci. Voják zemřel přímo na místě nehody. Podle deníku Bild nyní případ vyšetřuje alpská policie, jež se snaží přesně rekonstruovat okolnosti tragédie. Tělo bude následně převezeno zpět do Švédska.
Výcvik v alpském terénu patří k nejobtížnějším vojenským kurzům v Evropě. Účastníci při něm čelí extrémnímu chladu, lavinovému nebezpečí i nestabilním ledovým formacím.
