Ruský magnát po rozchodu zbil známou modelku: Přišla o kus lebky
Děsivý zážitek má za sebou ruská modelka Anželika Tartanová (33). Rozhodla se opustit partnera, stavebního magnáta Dmitrije Kuzmina (42). Muž rozchod neunesl, nebožačku brutálně zbil a vyhodil cesty. Rodina ji našla po dvou týdnech v nemocnici.
Modelka prožila s Kuzminem intenzívní půlroční románek. Milionář si ji předcházel, zahrnoval dárky, ale odříznul ji od rodiny. Podle deníku The Sun se Anželika svěřila rodině, že jí zakazuje vídat syna (16) a sestru.
Pak se ale odmlčela a zoufalí blízcí ji hledali dva týdny, než zjistili, že leží zbitá a vážně zraněná v jedné z moskevských nemocnic. Musela podstoupit urgentní operaci mozku, kvůli zranění přišla o část lebky. Policisté zatkli jejího expřítele a obvinili jej z těžkého ublížení na zdraví.
Nešťastnice si na osudný den nepamatuje. Kuzmin ji měl brutálně zbít a polomrtvou nechat ležet na ulici. Vyděšení lidé přivolali pomoc, napadená skončila v nemocnici. Trvalo několik dnů, než byla vůbec schopná zašeptat své jméno. Expřítel zatím z jejího mobilu posílal přátelům zprávy, že je v pořádku. Vše proto, aby nevzbudil podezření.
Policisté během pátrání po tehdy ještě ztracené Anželice našli její deník. V něm rozvedená herečka a modelka popisovala bouřlivý románek s Kuzminem. Tvrdila, že přítel bez ní nemůže jíst, spát ani dýchat. Toxický vztah málem zaplatila životem.
