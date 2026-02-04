Zkušený cestovatel Adam zemřel na Sibiři: Podivná smrt v hotelu
Polskému extrémnímu sportovci se stala jeho vášeň osudnou. Stanovil si plán ujet 900 kilometrů na kole skrz ledovou krajinu na Sibiři. Cíle však nikdy nedosáhl. Za podivných okolností zemřel v hotelu v polovině trasy.
Adam Borejko (†49) byl zkušený cestovatel ze Zambrówa v Polsku. 25. ledna si sbalil nejnutnější věci a vyrazil na sólovou cyklistickou expedici. Za cíl si vybral nejmrazivější trvale obydlené místo na světě, vesnici Ojmjakon, kde je možné naměřit až -70 stupňů Celsia, informuje deník Bild.
Svoji cestu sdílel na Instagramu
Zážitky ze své cesty publikoval na sociálních sítích a otevřeně se sledujícími sdílel zdravotní problémy a úskalí, kterým musel během cesty čelit. „Už teď vím, že to nebude jednoduché a bude to nejtěžší zážitek mého života. Mám nějaké drobné zdravotní problémy. Doufám, že se vrátím v pořádku,“ napsal těsně před odjezdem.
V jednom ze svých posledních příspěvků dodal, že předpověď hlásí teploty dosahující -40 stupňů Celsia. 31. ledna dorazil do Chandygy, po více než 400 kilometrech, které ujel po štěrkové cestě. Ubytoval se v hotelu a zveřejnil krátkou zprávu: „Jsem v Chandyze!“ O několik hodin později šel spát.
Plnil si cestovatelské sny
Druhý den se neprobudil. „Dorazil v pořádku, nestěžoval si na nevolnost ani na omrzliny. Prostě šel spát. A druhý den ráno nevyšel ze svého pokoje. Žena, která se o jeho pokoj starala, předpokládala, že odpočívá, a řekla, abychom ho nebudili,“ popsali svědci.
Adam Borejko byl zkušený expediční cyklista. V posledních letech projel Saharu a pohoří Atlas v Maroku a také Indii. Jakutsko se mělo stát splněním jeho cestovatelských snů. Příprava dokumentů a povolení ke vstupu do Ruska mu trvala rok a půl. Na sociálních sítích zdůraznil, že expedici vnímá nejen jako fyzickou, ale i duchovní výzvu.
Okolnosti jeho smrti vyšetřují ruské vyšetřovací služby.
