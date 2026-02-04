Zkušený cestovatel Adam zemřel na Sibiři: Podivná smrt v hotelu

Adam si plnil extrémní cestovatelské sny.
4. února 2026
Polskému extrémnímu sportovci se stala jeho vášeň osudnou. Stanovil si plán ujet 900 kilometrů na kole skrz ledovou krajinu na Sibiři. Cíle však nikdy nedosáhl. Za podivných okolností zemřel v hotelu v polovině trasy.

Adam Borejko (†49) byl zkušený cestovatel ze Zambrówa v Polsku. 25. ledna si sbalil nejnutnější věci a vyrazil na sólovou cyklistickou expedici. Za cíl si vybral nejmrazivější trvale obydlené místo na světě, vesnici Ojmjakon, kde je možné naměřit až -70 stupňů Celsia, informuje deník Bild.

Svoji cestu sdílel na Instagramu

Zážitky ze své cesty publikoval na sociálních sítích a otevřeně se sledujícími sdílel zdravotní problémy a úskalí, kterým musel během cesty čelit. „Už teď vím, že to nebude jednoduché a bude to nejtěžší zážitek mého života. Mám nějaké drobné zdravotní problémy. Doufám, že se vrátím v pořádku,“ napsal těsně před odjezdem.

V jednom ze svých posledních příspěvků dodal, že předpověď hlásí teploty dosahující -40 stupňů Celsia. 31. ledna dorazil do Chandygy, po více než 400 kilometrech, které ujel po štěrkové cestě. Ubytoval se v hotelu a zveřejnil krátkou zprávu: „Jsem v Chandyze!“ O několik hodin později šel spát.

Plnil si cestovatelské sny

Druhý den se neprobudil. „Dorazil v pořádku, nestěžoval si na nevolnost ani na omrzliny. Prostě šel spát. A druhý den ráno nevyšel ze svého pokoje. Žena, která se o jeho pokoj starala, předpokládala, že odpočívá, a řekla, abychom ho nebudili,“ popsali svědci.

Adam Borejko byl zkušený expediční cyklista. V posledních letech projel Saharu a pohoří Atlas v Maroku a také Indii. Jakutsko se mělo stát splněním jeho cestovatelských snů. Příprava dokumentů a povolení ke vstupu do Ruska mu trvala rok a půl. Na sociálních sítích zdůraznil, že expedici vnímá nejen jako fyzickou, ale i duchovní výzvu.

Okolnosti jeho smrti vyšetřují ruské vyšetřovací služby.

