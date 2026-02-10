Padesát let znásilňování: Senior (79) zneužil skoro stovku dětí a zabil svou matku i tetu

Ilustrační foto  (Autor: profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
10. února 2026
14:09

Francouzské úřady vyšetřují 79letého muže, který během uplynulého půlstoletí sexuálně zneužil 89 dětí a dospívajících. Předloni obviněný senior se během vyšetřování přiznal k tomu, že zabil svou matku a tetu, informoval v úterý podle agentury AFP prokurátor z alpského města Grenoble.

Na zločinnou minulost Francouze upozornil úřady jeho synovec, který objevil USB disk se záznamy o jeho činech z let 1967 až 2022. Muž působil jako pedagog v řadě zemí světa a popsal své sexuální kontakty s mladými lidmi ve věku od 13 do 17 let. Odehrávaly se v Německu, Švýcarsku, Alžírsku, Maroku, Nigeru, Indii, Kolumbii, na Filipínách a v Nové Kaledonii.

Muž také přiznal, že „dobrovolně ukončil život dvou osob“, uvedl prokurátor Etienne Manteaux. Jednalo se o jeho matku, kterou připravil o život v 70. letech minulého století, kdy podle něj umírala na rakovinu, a o jeho 92letou tetu, kterou zabil o dvě desetiletí později. Obě udusil polštářem, uvedl prokurátor.

Muž se podle AFP k zabitím obou žen přiznal. Uvedl, že se cítí v právu, neboť by sám chtěl, aby jeho život někdo ukončil podobným způsobem, kdyby byl smrtelně nemocný.

zneužívánízabitíseniorzneužívání dětíFrancieNěmeckoIndieŠvýcarskoAFPMarokoNigérieKolumbieFilipínyNová KaledonieAlžírskoGrenobleprokurátor
