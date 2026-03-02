Pomáhat a léčit? Tihle muži místo toho zabíjeli. Někteří kvůli penězům, jiní pro zvrácené potěšení. A počty obětí děsí dodnes. Bílý plášť má symbolizovat důvěru, odbornost a záchranu života. V historii se ale objevili i lékaři, kteří své vzdělání a postavení zneužili k vraždám. Jedni se snažili zahladit stopy, jiní si dokonce své činy zapisovali do deníků.
Od Prince travičů po Anděla smrti: Tihle doktoři své pacienty vraždili
1.William Palmer: „Princ travičů“
Anglický lékař z 19. století vstoupil do dějin jako jeden z nejznámějších travičů viktoriánské éry. Byl odsouzen za vraždu svého známého. Otrávil ho strychninem, aby získal peníze na splacení dluhů z hazardu. Vyšetřování ale postupně odhalilo mnohem širší podezření. Palmer měl podle dobových svědectví stát i za smrtí svého bratra, tchyně a dokonce několika vlastních dětí, jejichž životní pojistky spravoval.
Spisovatel Charles Dickens ho označil za „největšího padoucha, jaký kdy stanul před soudem“. Jeho popravu v roce 1856 sledovaly podle odhadů desítky tisíc lidí.
2.H. H. Holmes: Dům hrůzy v Chicagu
Rodným jménem Herman Mudgett, vystudovaný lékař, je považován za jednoho z prvních sériových vrahů v USA. Už během studií měl manipulovat s těly zemřelých a zneužívat je k pojistným podvodům. Po přestěhování do Chicaga si změnil identitu a vystupoval jako doktor Henry Howard Holmes.
Nechal vybudovat hotel, jenž vešel do dějin jako „vražedný hrad“. Uvnitř se nacházely tajné chodby, uzamykatelné místnosti, plynové rozvody i pec na likvidaci těl. Lékař lákal mladé ženy na falešné sliby sňatku, připravil je o úspory a poté je zavraždil. Po zatčení se přiznal k 27 vraždám, historici však připouštějí, že počet obětí mohl být výrazně vyšší. V roce 1896 skončil na šibenici.
3.Michael Swango: Vraždy si zapisoval
Joseph Michael Swango působil jako lékař ve Spojených státech i v zahraničí. Během let 1981 až 1997 měl otrávit desítky pacientů, přičemž oficiálně se hovoří až o šedesáti obětech. Už během praxe si kolegové všímali, že pacienti na jeho směnách umírají náhle a bez jasného vysvětlení. Byl odsouzen i za otravu spolupracovníků, po odpykání části trestu se mu podařilo znovu získat zaměstnání ve zdravotnictví.
Později uprchl do Zimbabwe, kde pokračoval v práci a podle vyšetřovatelů i v zabíjení. Zadržela ho až FBI. Aby unikl trestu smrti, přiznal se a přijal doživotní trest bez možnosti podmínečného propuštění. U soudu byly čteny jeho deníky, v nichž popisoval intenzivní uspokojení z umírání pacientů.
4.Harold Shipman: Nejhorší sériový vrah Británie
Praktický lékař z Anglie vraždil své pacienty více než dvě desetiletí. Mezi lety 1975 a 1998 měl usmrtit nejméně 215 lidí, převážně starších žen. Používal smrtící dávky léků proti bolesti a často si předem nechával přepsat majetek obětí. Dlouho zůstával mimo podezření, protože se jako respektovaný lékař těšil důvěře okolí.
Teprve série podezřelých úmrtí vedla k exhumacím a rozsáhlému vyšetřování. Shipman byl odsouzen na doživotí. V roce 2004 byl nalezen oběšený ve vězeňské cele.
5.Josef Mengele: Anděl smrti z Osvětimi
Člen nacistické strany a důstojník SS se během druhé světové války podílel na zločinech v koncentračním táboře Osvětim. Pod záminkou lékařských experimentů nechával vězně hladovět, vystavoval je extrémnímu chladu, prováděl pokusy bez anestezie a bez mrknutí oka je zabíjel. Zvláštní pozornost věnoval dvojčatům a lidem s odlišnostmi, na nichž testoval své zvrhlé teorie. Jeho činy jsou dodnes symbolem naprostého selhání lékařské etiky.
Po válce uprchl do Jižní Ameriky, kde žil pod falešnou identitou. Zemřel v Brazílii v roce 1979, aniž by stanul před soudem.Video Anděl smrti: Josef Mengele a jeho sadistické experimentyVideo se připravuje ...
6.Galerie
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.