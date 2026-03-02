Od Prince travičů po Anděla smrti: Tihle doktoři své pacienty vraždili

  • Když lékaři vraždí: Od traviče princů po zrůdu z Osvětimi
    Když lékaři vraždí: Od traviče princů po zrůdu z Osvětimi
    Josef Mengele
    Josef Mengele
    Josef Mengele
    Autor: sgr - 
    Dnes
    12:59

    Pomáhat a léčit? Tihle muži místo toho zabíjeli. Někteří kvůli penězům, jiní pro zvrácené potěšení. A počty obětí děsí dodnes. Bílý plášť má symbolizovat důvěru, odbornost a záchranu života. V historii se ale objevili i lékaři, kteří své vzdělání a postavení zneužili k vraždám. Jedni se snažili zahladit stopy, jiní si dokonce své činy zapisovali do deníků.

  • 1.William Palmer: „Princ travičů“

    Anglický lékař z 19. století vstoupil do dějin jako jeden z nejznámějších travičů viktoriánské éry. Byl odsouzen za vraždu svého známého. Otrávil ho strychninem, aby získal peníze na splacení dluhů z hazardu. Vyšetřování ale postupně odhalilo mnohem širší podezření. Palmer měl podle dobových svědectví stát i za smrtí svého bratra, tchyně a dokonce několika vlastních dětí, jejichž životní pojistky spravoval.

    Spisovatel Charles Dickens ho označil za „největšího padoucha, jaký kdy stanul před soudem“. Jeho popravu v roce 1856 sledovaly podle odhadů desítky tisíc lidí.

    „Princ travičů“, vraždící doktor William Palmer „Princ travičů“, vraždící doktor William Palmer | Profimedia.cz

  • 2.H. H. Holmes: Dům hrůzy v Chicagu

    Rodným jménem Herman Mudgett, vystudovaný lékař, je považován za jednoho z prvních sériových vrahů v USA. Už během studií měl manipulovat s těly zemřelých a zneužívat je k pojistným podvodům. Po přestěhování do Chicaga si změnil identitu a vystupoval jako doktor Henry Howard Holmes.

    Nechal vybudovat hotel, jenž vešel do dějin jako „vražedný hrad“. Uvnitř se nacházely tajné chodby, uzamykatelné místnosti, plynové rozvody i pec na likvidaci těl. Lékař lákal mladé ženy na falešné sliby sňatku, připravil je o úspory a poté je zavraždil. Po zatčení se přiznal k 27 vraždám, historici však připouštějí, že počet obětí mohl být výrazně vyšší. V roce 1896 skončil na šibenici.

    Sériový vrah Henry Howard Holmes Sériový vrah Henry Howard Holmes | Profimedia.cz

  • 3.Michael Swango: Vraždy si zapisoval

    Joseph Michael Swango působil jako lékař ve Spojených státech i v zahraničí. Během let 1981 až 1997 měl otrávit desítky pacientů, přičemž oficiálně se hovoří až o šedesáti obětech. Už během praxe si kolegové všímali, že pacienti na jeho směnách umírají náhle a bez jasného vysvětlení. Byl odsouzen i za otravu spolupracovníků, po odpykání části trestu se mu podařilo znovu získat zaměstnání ve zdravotnictví.

    Později uprchl do Zimbabwe, kde pokračoval v práci a podle vyšetřovatelů i v zabíjení. Zadržela ho až FBI. Aby unikl trestu smrti, přiznal se a přijal doživotní trest bez možnosti podmínečného propuštění. U soudu byly čteny jeho deníky, v nichž popisoval intenzivní uspokojení z umírání pacientů.

    Vraždící doktor Joseph Michael Swango Vraždící doktor Joseph Michael Swango | Ohio Police Department

  • 4.Harold Shipman: Nejhorší sériový vrah Británie

    Praktický lékař z Anglie vraždil své pacienty více než dvě desetiletí. Mezi lety 1975 a 1998 měl usmrtit nejméně 215 lidí, převážně starších žen. Používal smrtící dávky léků proti bolesti a často si předem nechával přepsat majetek obětí. Dlouho zůstával mimo podezření, protože se jako respektovaný lékař těšil důvěře okolí.

    Teprve série podezřelých úmrtí vedla k exhumacím a rozsáhlému vyšetřování. Shipman byl odsouzen na doživotí. V roce 2004 byl nalezen oběšený ve vězeňské cele.

    Britský sériový vrah Harold Shipman Britský sériový vrah Harold Shipman | Profimedia

  • 5.Josef Mengele: Anděl smrti z Osvětimi

    Člen nacistické strany a důstojník SS se během druhé světové války podílel na zločinech v koncentračním táboře Osvětim. Pod záminkou lékařských experimentů nechával vězně hladovět, vystavoval je extrémnímu chladu, prováděl pokusy bez anestezie a bez mrknutí oka je zabíjel. Zvláštní pozornost věnoval dvojčatům a lidem s odlišnostmi, na nichž testoval své zvrhlé teorie. Jeho činy jsou dodnes symbolem naprostého selhání lékařské etiky.

    Po válce uprchl do Jižní Ameriky, kde žil pod falešnou identitou. Zemřel v Brazílii v roce 1979, aniž by stanul před soudem.

    Video  Anděl smrti: Josef Mengele a jeho sadistické experimenty  - Videohub
    Video se připravuje ...

  • 6.Galerie

    Když lékaři vraždí: Od traviče princů po zrůdu z Osvětimi
    Když lékaři vraždí: Od traviče princů po zrůdu z Osvětimi
    Josef Mengele
    Josef Mengele
    Josef Mengele

Témata:
doktořilékařivrazivraždysériový vrazivraždalékařDůvěraHarold ShipmanCharles DickenspacientViktoriánské obdobíKoncentrační tábor OsvětimoběťH. H. HolmesWill PalmerMichael Swango

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Obnovená láska Vondráčkové: První slova o návratu
Obnovená láska Vondráčkové: První slova o návratu
Aha!
Trable s menopauzou? Vyzkoušejte cviky, díky nimž zůstanete fit, a přitom si neublížíte
Trable s menopauzou? Vyzkoušejte cviky, díky nimž zůstanete fit, a přitom si neublížíte
Dáma.cz
Lékaři tvrdili, že o ni přijde. Dnes drží svou předčasně narozenou bojovnici v náručí
Lékaři tvrdili, že o ni přijde. Dnes drží svou předčasně narozenou bojovnici v náručí
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Balíkovna má nového šéfa. Dřív se ucházel i o post generálního ředitele České pošty
Balíkovna má nového šéfa. Dřív se ucházel i o post generálního ředitele České pošty
e15
Plzeňský týden hrůzy: vyčichlí střelci i příval zranění. Vydrovi hrozí operace
Plzeňský týden hrůzy: vyčichlí střelci i příval zranění. Vydrovi hrozí operace
iSport
Kdo truchlí pro Chameneím? Především Putin, kterému diktátorští kamarádi padají jako mouchy
Kdo truchlí pro Chameneím? Především Putin, kterému diktátorští kamarádi padají jako mouchy
Reflex
Padl další rekord. Česko vloni přilákalo na 23 milionů turistů, míří i dál od Prahy
Padl další rekord. Česko vloni přilákalo na 23 milionů turistů, míří i dál od Prahy
Lidé a země