Megažralok zamířil k oblíbenému letovisku: Predátor váží přes 700 kilo
Historicky největší žralok bílý v Atlantiku opět zamířil k jedné z nejoblíbenějších prázdninových destinací v USA. Do vod Floridy zamířil žralok jménem Contender po velké cestě ze Zálivu svatého Vavřince v Kanadě. Výzkumíci největšího dosud zaznamenanéno samce žraloka bílého sledují už více než rok.
Mamutího žraloka dlouhého přes 4 metry označila minulý rok v lednu agentura OCEARCH u pobřeží Jacksonville, asi 45 mil od hranice mezi Floridou a Georgií. Po roce dlouhé migrace je kolos o hmotnosti přes 700 kilogramů znovu u břehů dovolenkového ráje! O případu informovala americká stanice Fox News.
Vědci predátora pedlivě zkoumají. Existuje podezření, že velká migrace souvisí se sexuálním chováním samce. Právě tak by vědci mohli ze širšího hlediska pochopit, jak reprodukční chování žraloků bílých funguje.
„Bude velmi zajímavé sledovat tohoto dospělého samce a zjistit, kdy a kde se bude chtít pářit,“ dodal zakladatel výzkumné organizace OCEARCH Chris Fischer.
Pro vědce jsou důležitá také data migračních vzorců. Ty jsou pečlivě sledovány za účelem rozšíření vědeckých poznatků a ochrany žraloků. Žraloci mají zásadní význam pro udržení rovnováhy v oceánských ekosystémech. Ohroženi jsou zejména v důsledku nadměrného rybolovu, ztráty životního prostředí a dopadů klimatických změn.
