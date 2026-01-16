Bizarní záběry opilých modelek z OnlyFans: Stojky na letišti a provaz při zatýkání
Sociální sítě obletěly bizarní záběry z floridského letiště. V pátek se tam do letadla pokusily dostat dvě opilé OnlyFans modelky, které kvůli jejich chování musel personál nechat vyvést. Korunu všemu nasadily tvrzením, že nemají letenky. Při zatýkání se pak jedna z nich dostala i k artistickým číslům.
Influencerky Sania Blanchardová (34) a Jorda Danne Latryová (31) se rozhodly si cestu letadlem udělat trochu veselejší. Před nástupem se tedy řádně opily. Jejich výsledná scéna se stala hitem amerických sociálních sítí.
Videa z doby před incidentem ukazují, že dvojice se neslušně chovala po celou dobu na letišti. Na chodbách se pokoušely o stojky a tancovaly s vyšpuleným pozadím. Když pak nastoupily do letadla, navzájem si chválily vzhled a vtipkovaly, že je nejspíš vyhodí ven. Sedly si zřejmě úplně náhodně a to bylo spouštěčem celého konfliktu. Stačilo, aby je letuška požádala o letenky. „Ty nemáme! Jsme jenom opilé, což pro vás bude asi problém,“ citoval deník The Sun slova Lantryové z jednoho z videí.
Dvojici následně policie musela z letadla vyvést v poutech. U toho vznikl asi nejvirálnější moment celé události. Během policejní eskorty mimo letiště Lantryová udělala bez varování provaz. „Promiňte, musela jsem si dát trochu jógy,“ okomentovala. Blanchardová mezitím vykřikovala, že jediným důvodem k jejímu vyhození z letadla bylo sezení na špatné sedačce.
Policie dvojici modelek obvinila z nedovoleného vniknutí a z vazby je propustila s varováním. „Americké aerolinky nám odpustily, protože jsme sexy a umíme provaz,“ chlubila se Latryová později na sociálních sítích. Dvojice také začala prodávat oblečení a hrnečky s policejními portréty, aby si vydělaly na soudní výdaje.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.