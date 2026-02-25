Perník na pizzu nepatří: Celníci našli v krabici u kurýra pervitin a kokain

Autor: sgr - 
25. února 2026
09:20

Běžná silniční kontrola se změnila v zásah, na který se nezapomíná. Celníci zastavili kurýra s pizzou – a místo sýra navíc objevili drogy. Klíčovou roli sehrála služební fena Alishka.

I obyčejná rozvážka může skrývat neobyčejný obsah. Celní správa České republiky zveřejnila na facebooku případ, kdy při silniční kontrole zastavila kurýra s pizzou. Jenže krabice neobsahovala jen těsto, rajčata a sýr.

Na podezřelý náklad upozornila služební fena Alishka. „Naše služební fena Alishka spolehlivě označila několik míst ve vozidle i samotný box s pizzou, v němž kurýr převážel pervitin a kokain určené k další distribuci,“ popsali celníci.

Pod příspěvkem Celní správy se lidé nálezem zvláštní přísady uživatelé „Kdyby tam byla marihuana, pak bych tuto kombinaci pochopil,“ smál se jeden z uživatelů. „To je tatarka!“ přidal další. 

Případ však není jen úsměvnou historkou z internetu. Pokud by se prokázalo, že šlo o distribuci drog, může kurýrovi podle trestního zákoníku hrozit v základní sazbě jeden až pět let vězení. U většího rozsahu nebo dalších přitěžujících okolností se trest může vyšplhat výrazně výš.

Video  Policisté v Ostravě zatkli drogový gang. Měli pervitin za 20 milionů!  - PČR
Video se připravuje ...

pervitincelní správakurýrfenkasilniční kontrolapolicejní pesFacebookČeskoPrahadrogymetamfetaminkokainsýrpizzaCelní správa České republikypesTrestní zákoník
