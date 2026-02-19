Nejhorší letecké katastrofy na našem území: Mezi záhony zemřelo 79 lidí

  • Autor: rix - 
    Dnes
    05:00

    V lednu došlo v Česku k závažnému incidentu, kdy se letoun letící z Lisabonu do Prahy téměř zřítil nad Křivoklátem. Šlo o jednu z nejzávažnějších situací posledních let. Na našem či tehdy československém území ale už dříve k těžkým haváriím dopravních letadel došlo. Vyžádaly si desítky obětí. Které to jsou?

  • 1.Let Inex Adria Aviopromet 450

    Nejhorší leteckou katastrofou na území České republiky byl pád charterového letadla DC-9 společnosti Inex Adria Avioproment (někdy uváděno jako Adria Airways) dne 30. října 1975 nad městskou částí Praha-Suchdol. Letět měl z tivatského přímořského letoviska v tehdejší Jugoslávii zpět do Prahy, převážně s československými turisty na palubě. V husté mlze a nízké oblačnosti posádka ztratila orientaci a letoun narazil do terénu nad údolím Vltavy přibližně 6–8 km od letiště.

    Při nárazu bylo letadlo těžce poškozeno a následoval požár. Ze 120 osob na palubě (115 pasažérů a 5 členů posádky) 79 osob zemřelo přímo při havárii nebo následných zraněních. Zbylých přibližně 41 osob bylo zraněno. Mezi oběťmi byli lidé všech věkových kategorií a tragédie silně zasáhla domácí veřejnost právě kvůli převaze československých turistů mezi cestujícími.

    Nehoda se stala impulsem k intenzivnějšímu zkoumání letových přístupů a meteorologických rizik v okolí pražského letiště, zejména při špatné viditelnosti. Po letech se místo havárie stalo jedním z nejznámějších míst leteckých tragédií v Česku a je připomínáno pamětními deskami a vzpomínkovými akcemi.

    50 let od největší letecké tragédie v Česku: 115 turistů se vracelo z Jugoslávie, mezi záhony našlo smrt 79 z nich! 50 let od největší letecké tragédie v Česku: 115 turistů se vracelo z Jugoslávie, mezi záhony našlo smrt 79 z nich! | Národní archiv, Úřad pro civilní letectví – letecké nehody

  • 2.Aeroflot Flight 141

    Další tragická nehoda se odehrála 19. února 1973 u Prahy-Ruzyně, kdy mezinárodní let Aeroflot Flight 141 z Moskvy havaroval krátce před přistáním. Letoun Tupolev Tu-154 narazil přibližně půl kilometru před koncem vzletové a přistávací dráhy do terénu, přičemž následoval intenzivní požár.

    Během nehody 66 osob zahynulo a dalších několik desítek cestujících utrpělo těžká zranění; celkem bylo na palubě 100 osob (87 cestujících a 13 členů posádky). Požár, který vypukl po dopadu, značně ztížil záchranné práce a vedl ke zvýšenému počtu obětí.

    Vyšetřování ukázalo, že příčinou havárie byla kombinace chyb posádky a obtížných meteorologických podmínek. Tato tragédie se do dějin letectví zapsala jako důležité varování před následky selhání přiblížení a řízení letu v nepříznivém počasí.

    Tupolev Tu 154 Tupolev Tu 154 | Profimedia

  • 3.TABSO Flight 101

    Jedna z nejzávažnějších havárií ve střední Evropě se odehrála 24. listopadu 1966, když bulharský letnářský provoz TABSO Flight 101 s letounem Ilyushin Il-18 havaroval krátce po startu z letiště Bratislava-Ivanka. Let měl pokračovat ze Sofie přes Budapešť a Prahu do Berlína, ale kvůli nepříznivému počasí byl odkloněn.

    Letoun narazil do svahu kopce Sakrakopec v Malých Karpatech jen krátce po opuštění vzletové dráhy a všech 82 osob na palubě zahynulo bez jediného přeživšího. Tento incident byl dlouhodobě považován za nejhorší letecké neštěstí na území bývalého Československa a tragédie velmi zasáhla jak bulharskou, tak i mezinárodní veřejnost.

    Vyšetřování nedokázalo plně objasnit všechny příčiny nehody; hlavní závěr však spočíval v kombinaci nepříznivých povětrnostních podmínek a nedostatečného přizpůsobení letu okolnímu terénu. Místo zůstává jedním z nejznámějších leteckých katastrof v regionální historii.

    TABSO Flight 101 TABSO Flight 101 | Mall.tv

  • 4.Czechoslovak Airlines Flight 001

    Katastrofa letu ČSA Flight 001 se stala 28. července 1976, kdy turbovrtulový letoun Ilyushin Il-18B československého dopravce ČSA při pokusu o přistání na letišti Bratislava-Ivanka skončil tragicky v oblasti rekreačního jezera Zlaté Piesky. Letět měl z Prahy do Bratislavy jako běžný vnitrostátní spoj.

    Při přiblížení na přistání se pilotům nedařilo stabilně udržet let, došlo k chybám v řízení motorů a letoun ztratil kontrolu, následně narazil do vodní hladiny jezera. Na palubě bylo 79 osob, z nichž bohužel 76 zahynulo, a pouze tři osoby přežily s vážnými zraněními. Tato tragédie byla jednou z posledních velkých nehod ČSA a vedla k přehodnocení postupů při přistání a výcviku posádek, zejména za ztížených přístrojových podmínek.

    Při pád letadla zemřelo 76 lidí, trup se rozdělil na dvě části. Při pád letadla zemřelo 76 lidí, trup se rozdělil na dvě části. | Vojenský historický ústav Praha

  • 5.Ford 5 AT‑C crash

    Jedním z nejhorších leteckých neštěstí v počátcích československé civilní letecké dopravy byl pád dopravního letadla typu Ford 5-AT-C dne 22. srpna 1930 poblíž Jihlavy. Letadlo odstartovalo z Prahy s plánovaným letem přes Brno do Bratislavy, ale v důsledku zhoršených meteorologických podmínek posádka musela snížit výšku letu.

    Během letu, v nízké nadmořské výšce a omezené viditelnosti, pilot při pokusu přejít nad komínem brickové pece ztratil vztlak, následkem čehož stroj narazil do budovy a následně havaroval. V této tragédii 12 osob (11 pasažérů a jeden člen posádky) zemřelo, což z nehody činí jednu z nejhorších v rané éře civilního letectví na našem území.

    Incident pomohl zdůraznit nutnost důslednějšího meteorologického plánování letů a zlepšení navigačních technik pro lety s omezenou viditelností, což se zvláště silně projevilo v následujících dekádách letectví.

  • 6.Galerie

    Tupolev Tu 154 Tupolev Tu 154 | Profimedia

Témata:
českoletadlaČeskoslovenskotupolevSuchdolletecké katastrofy

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Strach o Agátu, na Soukupa vlétlo komando!
Strach o Agátu, na Soukupa vlétlo komando!
Aha!
Olga Schoberová: Česká „Bardotka“, která oslnila Hollywood a přebrala muže i Barbře Streisand
Olga Schoberová: Česká „Bardotka“, která oslnila Hollywood a přebrala muže i Barbře Streisand
Dáma.cz
První zima s miminkem? Nemusíte být v izolaci, stačí znát těchto pár pravidel
První zima s miminkem? Nemusíte být v izolaci, stačí znát těchto pár pravidel
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
České dráhy vyplatily přes čtvrt miliardy odstupného a šrotují poslední vlaky. Nákladní divize doufá v restart
České dráhy vyplatily přes čtvrt miliardy odstupného a šrotují poslední vlaky. Nákladní divize doufá v restart
e15
ZNÁMKY Česka: Sedlák se srovnal s nejlepšími, Palát měl být hrdinou. Živnost pro Hronka?
ZNÁMKY Česka: Sedlák se srovnal s nejlepšími, Palát měl být hrdinou. Živnost pro Hronka?
iSport
Casting na české Zrádce podle Poprasku: Obsaďte Danu Morávkovou a Mahulenu Bočanovou!
Casting na české Zrádce podle Poprasku: Obsaďte Danu Morávkovou a Mahulenu Bočanovou!
Reflex
Že nemáme v Česku poušť? Moravská Sahara vás přesvědčí o opaku
Že nemáme v Česku poušť? Moravská Sahara vás přesvědčí o opaku
Lidé a země