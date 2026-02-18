Po pádu laviny zemřelo 8 lyžařů: Do hor vyrazili ve špatném počasí
Po pádu laviny nedaleko jezera Tahoe v severní Kalifornii zemřelo osm lyžařů, jeden je stále nezvěstný. Záchranáři v hornaté divočině zachránili šest dalších lyžařů, kteří lavinu přežili, ale zůstali uvěznění pod sněhem a ledem. Dva ze zachráněných skončili v nemocnici.
Úřady původně informovaly o deseti pohřešovaných. Kancelář šerifa však v úterý večer místního času upřesnila, že výpravy v oblasti hory Castle Peak v pohoří Sierra Nevada se účastnilo 15 lidí, nikoliv 16, jak se původně předpokládalo. Skupina se pohybovala na takzvaných backcountry lyžích.
Do pátrací akce bylo v úterý odpoledne místního času nasazeno více než 50 záchranářů. Ztížily ji extrémní podmínky v horách severní Kalifornie. Záchranářům trvalo několik hodin se k lyžařům dostat a dopravit je do bezpečí. Museli postupovat opatrně vzhledem k riziku spuštění dalších lavin.
„Povětrnostní podmínky zůstávají krajně nebezpečné,“ uvedla policie s tím, že platí zvýšené lavinové nebezpečí. Podle provozovatelů místního lyžařského střediska napadlo jen za posledních 24 hodin téměř 80 centimetrů sněhu.
