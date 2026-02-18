Po pádu laviny zemřelo 8 lyžařů: Do hor vyrazili ve špatném počasí

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: ČTK/D. Taneček, V. Šálek, Horská služba ČR, O. Lechnický)
Aktualizováno -
18. února 2026
20:29
Autor: ČTK - 
18. února 2026
06:01

Po pádu laviny nedaleko jezera Tahoe v severní Kalifornii zemřelo osm lyžařů, jeden je stále nezvěstný. Záchranáři v hornaté divočině zachránili šest dalších lyžařů, kteří lavinu přežili, ale zůstali uvěznění pod sněhem a ledem. Dva ze zachráněných skončili v nemocnici.

Úřady původně informovaly o deseti pohřešovaných. Kancelář šerifa však v úterý večer místního času upřesnila, že výpravy v oblasti hory Castle Peak v pohoří Sierra Nevada se účastnilo 15 lidí, nikoliv 16, jak se původně předpokládalo. Skupina se pohybovala na takzvaných backcountry lyžích.

Do pátrací akce bylo v úterý odpoledne místního času nasazeno více než 50 záchranářů. Ztížily ji extrémní podmínky v horách severní Kalifornie. Záchranářům trvalo několik hodin se k lyžařům dostat a dopravit je do bezpečí. Museli postupovat opatrně vzhledem k riziku spuštění dalších lavin.

„Povětrnostní podmínky zůstávají krajně nebezpečné,“ uvedla policie s tím, že platí zvýšené lavinové nebezpečí. Podle provozovatelů místního lyžařského střediska napadlo jen za posledních 24 hodin téměř 80 centimetrů sněhu.

Zemřelo osm lyžařů, po jednom se ještě pátrá, uvedla ve středu místní šerifka podle agentur AP a Reuters. Záchranáři už předtím v hornaté divočině zachránili šest dalších lyžařů, kteří lavinu přežili, ale zůstali uvěznění pod sněhem a ledem.

Témata:
lavinaKalifornieDeutsche Presse-AgenturlyžařNevada County
Patri Malý ( 18. února 2026 08:47 )

Poručíme větru, dešti, sněhu i lavině... Tentokrát to ale nějak nevyšlo...

