Horor v Šumperku: Na ulici ležela vážně zraněná žena, policie má podezřelého
V Šumperku v Lidické ulici našli vážně zraněnou ženu. Případem se zabývají olomoučtí krajští kriminalisté, v souvislosti s případem zadrželi jednoho muže.
„Olomoučtí krajští kriminalisté se od včerejšího dne (úterý) zabývají případem nalezené, vážně zraněné ženy na Lidické ulici v Šumperku. V této souvislosti zadrželi muže, se kterým provádí úkony trestního řízení,“ uvedla policie.
Podrobnosti k případu chce sdělit ve čtvrtek ve 13:00 na briefingu v budově Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Témata:
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.