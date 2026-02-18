Horor v Šumperku: Na ulici ležela vážně zraněná žena, policie má podezřelého

18. února 2026
V Šumperku v Lidické ulici našli vážně zraněnou ženu. Případem se zabývají olomoučtí krajští kriminalisté, v souvislosti s případem zadrželi jednoho muže.

„Olomoučtí krajští kriminalisté se od včerejšího dne (úterý) zabývají případem nalezené, vážně zraněné ženy na Lidické ulici v Šumperku. V této souvislosti zadrželi muže, se kterým provádí úkony trestního řízení,“ uvedla policie.

Podrobnosti k případu chce sdělit ve čtvrtek ve 13:00 na briefingu v budově Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

žena zranění ulice Olomoucký kraj Šumperk
