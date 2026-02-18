Nebezpečný virus v Česku: Pro kočky i psy je smrtelný
Aujezskyho virus na Nymbursku! Pozor by si měli dát majitelé koček a psů, choroba je pro jejich mazlíčky smrtelná. Samotný virus se rozšířil především v Kerských lesích kvůli divočákům. Zásadním problémem je, že se přenáší velmi snadno pouhým dotekem s kontaminovaným prostředím či ostatky.
Nákaza byla zaznamenána především v okolí obcí Kersko, Semice a Krchleby. Prasata jsou přirozeným hostitelem viru a mohou infekci přežít i dál šířit. U psů a koček má však nemoc velmi rychlý a dramatický průběh a ve většině případů končí úhynem během několika hodin až dnů od propuknutí příznaků, informoval server CNN Prima News.
Virus se přenáší zejména přímým kontaktem s nakaženým divočákem nebo jeho tělem. Riziko představuje i pozření syrového masa či kontakt se zbytky uhynulých zvířat v lese. Veterináři proto varují majitele, aby své psy nenechávali volně pobíhat v oblastech s výskytem divokých prasat a zabránili jim v jakémkoli kontaktu s nimi.
Pro psy ani kočky v současnosti neexistuje účinná léčba ani vhodné očkování. Vakcíny jsou určeny pouze pro prasata a u domácích mazlíčků se nepoužívají. Pro člověka nemoc nebezpečná není.
